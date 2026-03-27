$!Un menor de 16 años es detenido en posesión de cristal, en NL

Monterrey, Nuevo León.- En posesión de tres bolsas con una sustancia parecida a la droga denominada cristal fue detenido un menor de tan solo 16 años, quien además es investigado por al menos tres robos a una tienda de conveniencia, en Monterrey. El adolescente fue identificado como Israel “N”, quien fue capturado la madrugada de este viernes en el cruce de Juan de la Barrera y Rafael Nájera, en la colonia Pablo A. de la Garza.

POLICÍAS DETIENEN A JOVEN CON ACTITUD SOSPECHOSA; ES SEÑALADO POR MÚLTIPLES ROBOS CON VIOLENCIA Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención cuando visualizaron al joven en actitud sospechosa, quien al ver la presencia de la patrulla se tornó evasivo. Los policías le marcaron el alto y tras abordarlo le realizaron una inspección en la que le encontraron tres bolsas tipo ziploc con una sustancia sólida con las características de la droga conocida como cristal. Al revisar su estatus, las autoridades informaron que el menor es investigado por su presunta participación en tres robos con violencia a una sucursal Oxxo que se ubica en las calles Pipila y Santos Chocano, en la colonia Martínez.

JOVEN HABRÍA REALIZADO ROBOS CON OTROS DOS CÓMPLICES El adolescente presuntamente perpetró los robos en compañía de dos jóvenes más que utilizaban un arma de fuego para amagar a los empleados y apoderarse del dinero en efectivo y mercancía. Los robos se registraron el 30 de enero, 8 y 28 de febrero del presente año. El menor fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.

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