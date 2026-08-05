Cancela Gobierno de Trump visas de turista a personas que viven en la zona frontera y sus hijos nacieron en EU

Los principales argumentos son tener adeudos hospitalarios o no contar con un tutor en Estados Unidos para los menores que nacieron y estudian en ese país.

Estados Unidos está cumpliendo la amenaza de cancelar las visas de turistas a personas que viven en la zona de la frontera, cuyos hijos nacieron en aquel país, lo que las autoridades estadounidenses consideran “turismo de parto” y los señalan de ser una “carga pública”.

En los últimos tres meses estos casos se han multiplicado entre habitantes de Ciudad Juárez, Chihuahua, y Reynosa, Tamaulipas.

Uno de ellos es el de Rosa Delia Alcalá, de Reynosa, a quien retiraron la visa el 7 de mayo, cuando intentaba cruzar para dejar a sus hijos en una escuela del Valle de Texas.

El motivo: un adeudo de 2 mil 300 dólares en un hospital de McAllen, Texas, por el nacimiento de su segundo hijo. Las autoridades migratorias le advirtieron que el retiro de visa también aplica a su esposo.

”Hace ocho años nació mi hijo, pagamos 800 dólares de estudios médicos previos y en total, por el parto, teníamos que pagar casi 8 mil dólares que fuimos dando en pagos, pero luego dejamos ese adeudo, que sí pensamos pagar”, explica la mujer.

Reconoce que, con el paso del tiempo, dejaron en el olvido la deuda y se concentraron en sus dos hijos, que iniciarían su educación en el Valle de Texas.En Ciudad Juárez, Alma teme que en cualquier momento también le retiren el documento.

En entrevista con EL UNIVERSAL cuenta que hace 26 y 22 años nacieron sus hijas en El Paso, Texas, y aunque en ambos casos pagó la totalidad del servicio médico en Estados Unidos, ahora ella está en la incertidumbre.

“En grupos de Facebook se están reportando casos de que les retiran la visa por eso y ya uno, por precaución, pues busca pasar cuando es muy necesario”, explica Alma, quien prefiere omitir su nombre completo.

“La decisión de que nacieran allá fue más por beneficio de ellas, de un mejor futuro, pero no para nosotros como padres aprovecharlo. Pagamos los partos, pero vemos que aunque esté pagado el servicio aun así están retirando la visa”, señala.

Nacer en EU

Entre las familias que viven en las ciudades de la frontera norte es una práctica común que sus hijos nazcan en el país vecino.

De acuerdo con datos oficiales, desde junio de 2026 el gobierno de Estados Unidos intensificó el retiro y la cancelación de visas de turista (B-1/B-2) por motivos de “turismo de parto”, tras el endurecimiento en las políticas migratorias.

Según se ha dado a conocer, esta acción se habría desplegado tanto en embajadas como en los puertos de entrada terrestres de la frontera con México.

Jorge Vázquez Campbell, abogado especialista en migración, explicó que el gobierno estadounidense está utilizando sistemas de inteligencia artificial para cotejar la información de quienes pudieron haber cometido algún delito o irregularidad en su territorio.

”Están cotejando a las personas que entraron a Estados Unidos y que se aliviaron (dieron a luz), y las están acusando de ser una carga pública. Les están llegando correos o notificaciones sus domicilios de la cancelación de la visa de turista por carga pública”, refiere.

Señala que esta situación lleva un año, pero se ha incrementado en los últimos meses.

Roberto Carlos Rodríguez Romero, abogado especialista en temas migratorios de Reynosa, precisa que en Estados Unidos la educación es gratuita para los ciudadanos de ese país, y se paga con las contribuciones de impuestos de las personas, por los que los hijos de padres mexicanos deben tener un tutor legal que radique en Estados Unidos para dos cuestiones: que en caso de emergencia puedan acudir al llamado de las escuelas, y porque deben contar con alguien que tribute, que pague sus impuestos, y de esta forma se cumpla con el apoyo a las escuelas.

Cancelaciones por otros motivos

Un caso diferente es el de Esthela González, quien cruzaba a diario a McAllen, Texas, para dejar a sus hijos en la escuela, pero no regresaba a territorio mexicano, prefería aprovechar las seis horas que duraban las clases para realizar compras, visitar a alguna amiga o familiar.

”Me mandaron a revisión el jueves 25 de mayo, me preguntaron por qué me quedaba todos los días, les dije que iba a tiendas, a desayunar en lo que mis hijos salían de la escuela. Me explicaron que no era normal que yo pasara tanto tiempo del lado americano, que no era posible que las seis horas las pasara comprando o de visita y que, por tal motivo, me cancelaban la visa” por sospecha de trabajar ilegalmente en Estados Unidos, relató la mujer.

El abogado Vázquez Campbell señala que ahora es más común encontrar gente a la que le quitaron la visa.

Detalla que esto aplica no sólo a las madres que dieron a luz en Estados Unidos, sino también a quienes han cometido alguna multa de tránsito o tuvieron algún otro problema.

“Una multa por borrachera de 1960, ya solucionada, les está saliendo (en el sistema) a pesar de que ya llevan renovaciones de visa”, dice el abogado.

Explica que los afectados deben solicitar un perdón a Estados Unidos para recuperar sus documentos, pero cada perdón tiene una duración de dos años a cuatro años, dependiendo el caso y el trámite a realizar.