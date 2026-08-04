Casos de ‘diarrea explosiva’ en Jalisco corresponden a personas que llegaron de Estados Unidos y Canadá

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    Casos de ‘diarrea explosiva’ en Jalisco corresponden a personas que llegaron de Estados Unidos y Canadá
    Los pacientes incubaron la enfermedad en aquellos países y presentaron síntomas a su llegada a México, informó. Cortesía

El Secretario de Salud de estatal, Héctor Raúl Pérez Gómez, informó que ambas personas no se infectaron en la entidad

GUADALAJARA, JAL.- El Secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, confirmó la presencia de dos casos de personas infectadas por el parásito de “la diarrea explosiva”, o ciclosporiasis, en Jalisco, sin embargo, no se infectaron en la entidad.

La ciclosporiasis es una infección intestinal provocada por el parásito Cyclospora cayetanensis, presente en alimentos o bebidas contaminados, entre sus síntomas se encuentra diarrea explosiva, dolor de estómago, cansancio y falta de apetito.

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“La ciclospora, una patógeno que causa enfermedad gastrointestinal, diarrea explosiva se le ha descrito así, hay otros muchos patógenos que generan diarrea explosiva, pero en este caso tiene en particular el hecho de que hay un brote activo en los Estados Unidos con más de 2 mil 300 casos en este momento confirmados por los centros para Control de Enfermedades en Atlanta”, dijo Pérez Gómez.

PACIENTES INCUBARON LA ENFERMEDAD

Los dos casos reportados en Jalisco se identificaron hace cuatro días, en personas que llegaron de Estados Unidos y Canadá, según el secretario, incubaron la enfermedad en aquellos países y presentaron síntomas a su llegada a México.

La enfermedad no es contagiosa y es de fácil tratamiento, pero se debe actuar rápido pues hay peligro de deshidratación.

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“Es de muy fácil tratamiento, siete días de tratamiento con trimetoprima, sulfametoxazol resuelve un cuadro, nada más hay que iniciar tratamiento de forma oportuna, porque puede generar deshidratación severa en muy pocos días afectando principalmente a personas inmunosuprimidas, adultos mayores y eventualmente a pequeños”, agregó Pérez.

La enfermedad no es un patógeno nuevo ni extraño, sin embargo, generó alerta por la cantidad de casos en Estados Unidos, que suman más de 4 mil, supuestamente provenientes de lechuga infectada en la cadena de comida rápida Taco Bell.

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