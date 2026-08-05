Territorium Life, empresa encargada del fallido examen de la UNAM, supervisó las evaluaciones del CJF

Entre 2024 y 2025, la compañía recibió al menos tres contratos con el Poder Judicial por un monto total de 50.5 millones de pesos para la supervisión de exámenes a distancia en concursos de oposición de carrera judicial.

La empresa Territorium Life, la cual estuvo a cargo del fallido examen de ingreso a la licenciatura de la UNAM , también tomó el control de las evaluaciones en línea del extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF), al asegurar que el software con inteligencia artificial que utiliza “inhibía” actos deshonestos.

En el contrato CON/DGRM/D CS/020/2025, firmado el año pasado entre la Dirección General de Recursos Materiales del CJF y Territorium Life, se acordó el pago de 13.1 millones de pesos por el servicio para la supervisión de entre 28 mil y 70 mil evaluaciones a distancia de la Escuela Federal de Formación Judicial (EFFJ).

La empresa afirmaba que contaba con una infraestructura tecnológica “de primer nivel” y que su software estaba diseñado no sólo para ofrecer eficacia en evaluaciones a distancia, sino también seguridad y confidencialidad.

La semana pasada, EL UNIVERSAL informó que la empresa Territorium Life ha recibido docenas de contratos por parte de diversas instituciones públicas federales —entre ellas el INE— así como universidades estatales, por los que ha obtenido alrededor de 218 millones de pesos.

También ha firmado contratos con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

El lunes, el periodista Claudio Ochoa, columnista de esta casa editorial, reveló que Territorium Life también opera la plataforma digital Saberes MX, impulsada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), y que es un espacio para tomar cursos educativos y emite constancias oficiales al concluirlos.

El columnista exhibió diversas fallas en esta plataforma, puesto que logró acreditar cursos sin haberlos tomado.

“IA inhibe actos de deshonestidad”

En la página 23 del Anexo del contrato, el Consejo de la Judicatura indicó que la Escuela Federal de Formación Judicial requería un instrumento tecnológico que le permita supervisar evaluaciones a distancia que aplica a los profesionales para el Sistema de Carrera Judicial y para las actividades académicas de la propia EFFJ.

El CJF justificó la entrega de este contrato a Territorium Life, al asegurar que el examen en línea era analizado por inteligencia artificial que proporciona información adicional para la toma de decisiones e “inhibe los actos de deshonestidad”.

”El servicio para la supervisión de evaluaciones a distancia permite a la EFFJ monitorear, a través de la cámara y micrófono de las personas participantes, el espacio físico en el que cada una de ellas presenta sus exámenes”.

La herramienta permite además restringir el acceso en la computadora de la persona participante a otros programas o navegadores.

”Toda esta información es recabada y analizada por inteligencia artificial que proporciona información adicional para la toma de decisiones e inhibe los actos de deshonestidad”.

El Consejo de la Judicatura afirmaba que la contratación de este servicio beneficiaba a las personas que participan en cualquier examen a distancia de la Escuela Judicial, ya que sólo, indicaba, “requería que la persona participante tenga conexión a internet”.

Contaban con infraestructura de primer nivel

En la página 34 del Anexo del contrato, Territorium Life se comprometió a colocar a un supervisor por cada 70 evaluados para, afirmó, garantizar una atención adecuada y eficiente durante la evaluación judicial.

Destaca que en el examen en línea de ingreso a la UNAM, esta misma empresa colocó un supervisor por cada 150 aspirantes.

”Nos comprometemos a proporcionar un mínimo de un agente de soporte técnico por cada 70 sustentantes en una evaluación, garantizando así una atención adecuada y eficiente durante el proceso de evaluación. Esta evaluación asegura que podamos responder de manera oportuna y efectiva a las necesidades de soporte de los sustentantes, manteniendo la calidad del servicio y la satisfacción del usuario”.

La empresa además garantizaba contar con una infraestructura tecnológica “de primer nivel” y que su software estaba diseñado no sólo para ofrecer eficacia en evaluaciones a distancia, sino también seguridad y confidencialidad.

”En Territorium Life entendemos la importancia crítica de manejar con seguridad y responsabilidad la información biométrica de los participantes”.

Nuestra solución EDTEST.AI TERRITORIUM está diseñada para ofrecer no sólo eficiencia y conveniencia en las evaluaciones a distancia, sino también la máxima seguridad y confidencialidad, respaldada por una infraestructura tecnológica de primer nivel y un marco de cumplimiento normativo robusto.

”Estamos comprometidos a mantener y superar los estándares de seguridad, garantizando así la confianza de nuestros usuarios y clientes”, afirmaba la empresa.

Dato

* 218 millones de pesos ha obtenido Territorium Life por contratos con instituciones públicas.