Capturan a dos integrantes de banda de secuestradores tras cateos en China, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Una serie de cateos en el municipio de China para la desarticulación de una banda dedicada al secuestro y extorsión permitió la detención de dos personas relacionadas con al menos tres hechos relacionados con estos delitos, en Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia en el estado informó que como resultado de labores de investigación, la Fiscalía Antisecuestros y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones en coordinación con Fuerza Civil, la Defensa y Guardia Nacional, realizaron los operativos la mañana de este jueves.

“Logrando avances para la desarticulación de una banda relacionada con los delitos de secuestro y extorsión”, indicó.