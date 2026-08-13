Capturan a dos integrantes de banda de secuestradores tras cateos en China, Nuevo León

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    Capturan a dos integrantes de banda de secuestradores tras cateos en China, Nuevo León
    Dos personas fueron detenidas en China, Nuevo León, por su presunta relación con una banda vinculada a al menos tres casos de secuestro y extorsión. Foto: cortesía

La detención se registró tras una serie de cateos en el municipio de China, Nuevo León por hechos registrados el pasado 9 de junio

Monterrey, Nuevo León.- Una serie de cateos en el municipio de China para la desarticulación de una banda dedicada al secuestro y extorsión permitió la detención de dos personas relacionadas con al menos tres hechos relacionados con estos delitos, en Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia en el estado informó que como resultado de labores de investigación, la Fiscalía Antisecuestros y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones en coordinación con Fuerza Civil, la Defensa y Guardia Nacional, realizaron los operativos la mañana de este jueves.

“Logrando avances para la desarticulación de una banda relacionada con los delitos de secuestro y extorsión”, indicó.

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Los sujetos fueron detenidos mediante el cumplimiento de dos órdenes de aprehensión y estarían relacionados con esta banda y se les relaciona con al menos tres eventos delictivos de características similares.

Las acciones derivan de una investigación por hechos registrados el 9 de junio en la Comunidad La Ceja en el mismo ayuntamiento, en donde varias víctimas fueron privadas de la libertad por varios hombres que luego exigieron un pago a cambio de su liberación.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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