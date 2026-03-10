Capturan en NL a hombre con orden de aprehensión por homicidio en Tlaxcala

México
/ 10 marzo 2026
    Capturan en NL a hombre con orden de aprehensión por homicidio en Tlaxcala
    Elementos de Fuerza Civil de Nuevo León detuvieron a un hombre por robo en Monterrey; tenía orden de captura por homicidio en Tlaxcala. Foto: cortesía

La detención del presunto se registró tras el reporte de un robo en una tienda en el ayuntamiento de Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Por el delito de robo fue detenido un hombre que cuenta con una orden de aprehensión por el delito de homicidio en Tlaxcala, en Nuevo León.

Fuerza Civil informó de la captura del presunto cuando cometía un robo en el ayuntamiento de Monterrey.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a sujeto que lanzaba ponchallantas en carretera de Galeana, Nuevo León

Los hechos se registraron la tarde del domingo en una tienda ubicada sobre la avenida Lázaro Cárdenas cuando la policía estatal recibió un reporte de robo al interior del establecimiento comercial.

El hombre fue identificado como Jorge “N”, de 38 años, a quien le decomisaron la mercancía hurtada.

Datos de inteligencia arrojaron información sobre el hombre, quien cuenta con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en el estado de Tlaxcala.

Ante los hechos, el sujeto fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para lo que resulte.

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

