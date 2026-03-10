Capturan en NL a hombre con orden de aprehensión por homicidio en Tlaxcala

Monterrey, Nuevo León.- Por el delito de robo fue detenido un hombre que cuenta con una orden de aprehensión por el delito de homicidio en Tlaxcala, en Nuevo León.

Fuerza Civil informó de la captura del presunto cuando cometía un robo en el ayuntamiento de Monterrey.

Los hechos se registraron la tarde del domingo en una tienda ubicada sobre la avenida Lázaro Cárdenas cuando la policía estatal recibió un reporte de robo al interior del establecimiento comercial.

El hombre fue identificado como Jorge “N”, de 38 años, a quien le decomisaron la mercancía hurtada.

Datos de inteligencia arrojaron información sobre el hombre, quien cuenta con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en el estado de Tlaxcala.

Ante los hechos, el sujeto fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para lo que resulte.