Carlos Slim se adjudica contrato para construir el tramo del Tren entre Saltillo y Santa Catarina

La empresa de Carlos Slim se adjudicó el contrato para construir uno de los tramos más relevantes del nuevo tren de pasajeros que conectará Saltillo, Coahuila, con Santa Catarina, Nuevo León, fortaleciendo la infraestructura regional.

El proyecto contempla más de 100 kilómetros de vía férrea, la construcción de 40 puentes y 9 viaductos, con una inversión que supera los 31 mil millones de pesos, posicionándolo como una de las obras ferroviarias más ambiciosas del país.

Esta adjudicación consolida la presencia del empresario en el sector de infraestructura mexicana, reforzando su papel en proyectos estratégicos vinculados al desarrollo económico, industrial y logístico del norte del país.

DETALLES DEL CONTRATO Y ALCANCE DE LA OBRA

El tramo adjudicado abarca aproximadamente 111 kilómetros y será ejecutado por el consorcio CICSA y FCC Construcción, que superó a competidores como ICA, Comsa, Gami, AZVI y OHL durante el proceso de licitación.

Las obras iniciaron el 30 de septiembre, bajo la supervisión de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), con un plazo estimado de 32 meses para completar la construcción e integración con la infraestructura de carga existente.

Entre las características técnicas del proyecto destacan:· Velocidades de operación entre 160 y 200 km/h· Capacidad para atender hasta 7 millones de pasajeros al año· Conexión directa entre ciudades industriales clave del noreste

IMPACTO ECONÓMICO, LOGÍSTICO Y REGIONAL

El corredor ferroviario completo entre Saltillo y Nuevo Laredo contempla una inversión total cercana a los 138 mil millones de pesos, con el objetivo de reactivar el transporte ferroviario de pasajeros en México.

La nueva ruta mejorará la movilidad regional, reducirá tiempos de traslado y fortalecerá el comercio entre Coahuila, Nuevo León y la frontera con Estados Unidos, impulsando la competitividad industrial.

Además, se prevé que la obra genere empleo, atraiga inversión privada y modernice la infraestructura logística en una región estratégica para la economía nacional.

DATOS CURIOSOS DEL PROYECTO

· El proyecto llevaba años en planeación antes de su arranque oficial

· La Presidenta Claudia Sheinbaum dio el banderazo inicial en septiembre de 2025

· El SAT supervisará el cumplimiento fiscal para garantizar transparencia

La adjudicación del tramo Saltillo–Santa Catarina a una empresa de Carlos Slim marca un avance significativo en la modernización ferroviaria de México, con un impacto directo en la movilidad, la economía regional y la integración industrial del noreste.