Carlos Slim desea que eliminen la Pensión del Bienestar e IMSS en México: afirma que los jubilados deben continuar trabajando hasta los 75 años

Slim ha señalado en diversas intervenciones durante 2025 que jubilarse a los 65 años ya no es viable en un país con bajo crecimiento económico. Desde su perspectiva, permitir que las personas continúen activas hasta los 75 años no solo aliviaría la presión fiscal, sino que también fortalecería la productividad y el mercado laboral.

El aumento de la esperanza de vida es uno de los ejes centrales del argumento de Carlos Slim . En México, este indicador pasó de 61 a 75.5 años en apenas medio siglo, lo que ha incrementado de manera sostenida el número de personas que dependen de una jubilación o pensión para subsistir. Para el empresario, este cambio demográfico obliga a replantear la forma tradicional de entender el retiro laboral.

“El cambio es evidente: antes la gente vivía menos. Hoy la expectativa de vida supera los 75 años, y eso obliga a revisar la forma en que entendemos el trabajo y la jubilación”, dijo. Luego, propuso que los mexicanos sigan trabajando hasta los 75. “Lo esencial es que consigamos generar empleo y un estándar mínimo de bienestar”, aseguró.

El magnate sostiene que el verdadero objetivo debe ser garantizar un nivel mínimo de bienestar basado en el trabajo. A su juicio, las transferencias monetarias permanentes no atacan el problema de fondo y generan dependencia del Estado, en lugar de incentivar la autosuficiencia económica.

“Debemos tener tranquilidad, libertad y combatir la pobreza. ¿Cómo se erradica? Con un nivel mínimo de bienestar que provenga del trabajo, y no de una ayuda regalada”, dijo Slim.

LA PENSIÓN DEL BIENESTAR Y EL PAPEL DEL IMSS

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores fue creada en 2019 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este programa otorga un apoyo universal a todos los mexicanos mayores de 65 años, sin importar su condición social o económica, y actualmente beneficia a alrededor de seis millones de personas.

El apoyo consiste en un pago de 6,400 pesos bimestrales, entregados de manera directa y sin intermediarios. De acuerdo con el gobierno federal, el objetivo es mejorar la protección social de la población adulta mayor y reducir la pobreza en este sector.

Paralelamente, la legislación del IMSS permite jubilarse a partir de los 65 años, lo que amplía el número de personas que reciben ingresos sin participar activamente en el mercado laboral. Para Slim, este esquema resulta cada vez más costoso en un contexto de crecimiento económico limitado.

DESIGUALDAD, PIB Y EL DEBATE ECONÓMICO

Carlos Slim atribuye la fragilidad del sistema actual a la desigualdad estructural y al estancamiento del Producto Interno Bruto, que, según afirma, ha crecido apenas un 1% en promedio durante las últimas tres décadas. Esta situación, asegura, vuelve insostenible el modelo de transferencias sociales a largo plazo.

El empresario ha comparado a México con países europeos que enfrentan desequilibrios financieros debido al retiro anticipado de amplios sectores de la población. También advirtió que Estados Unidos podría experimentar problemas similares si no reforma su sistema de pensiones conforme aumenta la longevidad.

“Los esquemas de retiro anticipado ya no son viables en un entorno donde las personas viven más y el trabajo se transforma constantemente”.

Como ejemplo, mencionó a Telmex, empresa del Grupo Carso, donde se modificó el régimen de jubilación para equilibrar los compromisos laborales con la viabilidad del negocio. Actualmente, la compañía mantiene a más de 40 mil jubilados, una carga que, según Slim, demuestra que los esquemas tradicionales de retiro ya no son sostenibles.

DATOS CURIOSOS

· La esperanza de vida en México aumentó más de 14 años en medio siglo

· La Pensión del Bienestar es un programa universal, sin estudio socioeconómico

· Telmex mantiene uno de los padrones de jubilados más grandes del sector privado

· El debate sobre trabajar después de los 65 años crece a nivel global