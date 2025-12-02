Propone Slim invertir 25% del PIB; hoy es de 22%

Frente a los niveles más bajos de inversión, comparables con la época de la pandemia, Carlos Slim Helú, presidente de Grupo Carso, llamó ante autoridades financieras del país a invertir el equivalente al 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para romper la barrera del “no desarrollo”.

En el segundo trimestre del presente año los niveles de inversión, pública y privada, rondaban 22.6, equivalente a lo presentado en el año 2022 en medio de la pandemia de COVID-19.

”Si llegamos a invertir el 25 por ciento (del PIB) o más cada año, podríamos tener un crecimiento que nos llevaría en 10 años a que el ingreso per cápita fuera de más de 20 mil dólares”, planteó el empresario en un evento privado de Grupo Financiero Inbursa al que acudieron el Secretario de Hacienda, Édgar Amador, y la Gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja.

El ingreso per cápita en México fue de 14 mil 158 dólares el año pasado.

“Si estuviéramos invirtiendo 25 por ciento del PIB se estaría creando desarrollo y, por supuesto, crecimiento, mucho empleo y, al mismo tiempo, podríamos hacer que la población en niveles inferiores pueda alcanzar un mejor nivel socioeconómico”, añadió en el foro organizado en Pabellón Polanco.

Subrayó que hay mucho por invertir en infraestructura de todos los tipos, incluyendo ahora los data centers y la inteligencia artificial (IA), en telecomunicaciones y ferrocarriles.

El Plan México propone una inversión de 25 por ciento del PIB en 2026 y superar el 28 por ciento en 2030.

En el cuarto trimestre de 2016, México tuvo una inversión equivalente al 25,3% del PIB, el único momento en la última década que se alcanzó esa proporción.

La inversión privada representa hoy 20.4 por ciento del PIB, y la pública representa 2.1 por ciento del PIB.