Propone Slim invertir 25% del PIB; hoy es de 22%

México
/ 2 diciembre 2025
    Propone Slim invertir 25% del PIB; hoy es de 22%
    El ingreso per cápita en México fue de 14 mil 158 dólares el año pasado. FOTO: REFORMA

En el segundo trimestre del presente año los niveles de inversión, pública y privada, rondaban 22.6

Frente a los niveles más bajos de inversión, comparables con la época de la pandemia, Carlos Slim Helú, presidente de Grupo Carso, llamó ante autoridades financieras del país a invertir el equivalente al 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para romper la barrera del “no desarrollo”.

En el segundo trimestre del presente año los niveles de inversión, pública y privada, rondaban 22.6, equivalente a lo presentado en el año 2022 en medio de la pandemia de COVID-19.

TE PUEDE INTERESAR: Conforma Omar García Harfuch unidad de superélite

”Si llegamos a invertir el 25 por ciento (del PIB) o más cada año, podríamos tener un crecimiento que nos llevaría en 10 años a que el ingreso per cápita fuera de más de 20 mil dólares”, planteó el empresario en un evento privado de Grupo Financiero Inbursa al que acudieron el Secretario de Hacienda, Édgar Amador, y la Gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja.

El ingreso per cápita en México fue de 14 mil 158 dólares el año pasado.

“Si estuviéramos invirtiendo 25 por ciento del PIB se estaría creando desarrollo y, por supuesto, crecimiento, mucho empleo y, al mismo tiempo, podríamos hacer que la población en niveles inferiores pueda alcanzar un mejor nivel socioeconómico”, añadió en el foro organizado en Pabellón Polanco.

Subrayó que hay mucho por invertir en infraestructura de todos los tipos, incluyendo ahora los data centers y la inteligencia artificial (IA), en telecomunicaciones y ferrocarriles.

El Plan México propone una inversión de 25 por ciento del PIB en 2026 y superar el 28 por ciento en 2030.

En el cuarto trimestre de 2016, México tuvo una inversión equivalente al 25,3% del PIB, el único momento en la última década que se alcanzó esa proporción.

La inversión privada representa hoy 20.4 por ciento del PIB, y la pública representa 2.1 por ciento del PIB.

Temas


4T
PIB
inversiones

Personajes


Carlos Slim

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Coahuila se ubicó entre los estados con los mejores ingresos para los trabajadores de la manufactura.

Coahuila, en el top 6 en salarios promedio en sector manufacturero: Inegi
El Secretario de Educación resaltó el impulso a las estrategias educativas para mejorar la enseñanza de inglés, así como el uso correcto de la inteligencia artificial.

Coahuila: Destaca Secretario de Educación nuevas acciones en inglés, tecnología y socioemocional
Pemex sigue siendo una sangría para las finanzas públicas del país.

Genera Pemex boquete económico de 284 mil mdp en 2025
La defensa de los Patriots de Nueva Inglaterra contuvo cada intento final de los Giants de Nueva York.

Patriots vencen a Giants y suman su décima victoria seguida en la Temporada 2025
¡Hay mucho para ver! Te dejamos los estrenos en streaming más importantes de diciembre

¡Hay mucho para ver! Te dejamos los estrenos en streaming más importantes de diciembre
La Policía Cibernética recomendó verificar siempre que las páginas web inicien con “https://”.

Suplantan a Netflix para vaciar cuentas: Policía Cibernética emite alerta por fraude digital
Confirman una cadena de suministro mixta en la fabricación y distribución de mercancía ilegal.

Piratería se profesionaliza y migra al comercio digital; farmacéuticos, lo más falsificado: Amcham
La Presidenta de México ha mantenido su nivel de aprobación en mexicanos, 70% de la población aprueban la gestión de Claudia Sheinbaum en noviembre, pese a casos como Carlos Manzo, acoso y Marcha ‘Z’

Sheinbaum mantiene aprobación en 70% durante noviembre, pese a Marcha Generación Z y Carlos Manzo