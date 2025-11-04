Cárteles Unidos amedrentan a alcaldes michoacanos: Sedena

Desde 2022, el Ejército Mexicano documentó cómo la organización Cárteles Unidos, sobre todo la facción de Los Viagras, amenaza a alcaldes en Michoacán para que soliciten a las autoridades federales el retiro de elementos militares y de la Guardia Nacional de los municipios donde buscan mantener el control de la extorsión.

Reportes de inteligencia contenidos en la filtración Guacamaya Leaks revelan también que miembros del crimen organizado admiten citar a los alcaldes para “negociar” las zonas de venta de droga y operación con precios regulados por ellos mismos de productos como limón, cerveza, aguacate y pollo.

El modus operandi es citar a los presidentes municipales en la sierra (La Ruana o el cerro de Buenavista) donde los obligan a negociar las zonas de operación.

Detallan que no es un secuestro, sino que los citan para la “negociación” y que no todos los presidentes municipales que han citado acuden.

Se ha documentado que en la zona de las citas opera Nicolás Sierra Santana, alias “El Coruco” o “El Gordo Viagra”, principal líder de Los Viagras y mano derecha de José Juan Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, identificado como líder de Cárteles Unidos.

Ambos fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en agosto pasado, cuando también se declaró a la organización como “terrorista” por parte del gobierno estadounidense.

”En próximos días van a quitar a ‘estos güeyes de aquí’ [en referencia a una autoridad federal, sin especificar cuál]. Su contacto [al parecer autoridad municipal] fue convocado a una junta en La Ruana para tratar ‘algo bueno’, debido a que ‘todo eso está bien comprado’”, expone una declaración, al agregar que elementos de la Guardia Nacional ya fueron reubicados de un lugar (sin especificar), en reacción al aseguramiento que hubo por entonces en el área de La Nopalera, municipio de Apatzingán, “y el cual provocó molestia”, indica.

Además, los documentos refieren cómo las autoridades municipales solicitan a las federales el retiro de tropas a petición de los criminales para poder operar con total impunidad, como ocurrió en el caso del municipio de Aguililla el 1 de febrero de 2022.

”Tomás ‘N’ comentó a Chilo que el alcalde de Aguililla enviaría un documento [posiblemente ante alguna autoridad federal o estatal], para que el personal militar se retire del municipio; asimismo, agregó que el personal militar tuvo problemas con Habacuc Martínez Solórzano, quien los acusa de haber disparado a una familia”, indican los papeles.

En marzo de 2022 fue asesinado el presidente municipal de Aguililla, César Valencia, quien había llegado al poder en septiembre de 2021 con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), apenas a un mes y unos días de que finalmente se negó a enviar dicho documento.

El modus operandi

Al igual que con los alcaldes, los documentos clasificados de la Secretaría de la Defensa Nacional detallan que lo mismo hacen Los Viagras con los productores de limón, vendedores y distribuidores de cerveza y refresco, vendedores de pollo y de aguacate, e incluso de tortillas y comida corrida.

En el seguimiento a las comunicaciones de Alberto García Flores, alias “La Peggy”, detenido en febrero de 2024 en Buenavista, Michoacán, se detallan las formas en que Los Viagras fijan los precios de productos y amedrentan a alcaldes, vendedores y productores.

”La Peggy” le indicó a Fidel “N”, encargado del cobro de cuotas a vendedores y distribuidores de cerveza, que a las 18:30 del 17 de mayo de 2022 “se reuniría con distribuidores de la empresa cervecera Corona, en el lugar conocido como La Coca en la localidad de Catalinas, municipio de Buenavista, en virtud de que ‘El Coruco’ está molesto porque no están entregando su cuota respectiva”, señalan los documentos.

La intervención de dichas comunicaciones revela que los precios se fijan conforme se llega a acuerdos o no con César Arellano Sepúlveda, alias “El Bótox”, líder del brazo armado de Cárteles Unidos, Los Blancos de Troya, quien es identificado como el principal generador de violencia en el estado.

“El Bótox” también fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en agosto. Actualmente es señalado por la Fiscalía General de Michoacán como autor intelectual del asesinato del empresario de cítricos Bernardo Bravo, quien levantó la voz para denunciar las extorsiones en la zona”.

‘La Peggy’ comentó que César Alejandro Sepúlveda Arellano ‘les está dando muchos problemas al querer pelear con ellos’, por lo que evalúan tomar las acciones necesarias para calmarlo. ‘Peggy’ mencionó que ‘Bótox’ subió el precio del limón hasta 4.20 MXN en algunas localidades, por lo que ordenó igualar el precio para no perder a sus clientes.

”Posteriormente, ‘Peggy’ comentó que tuvo una conversación con el encargado regional de los productores del limón, con quien acordó estabilizar el precio del mismo a 4.00 MXN, tarifa que sería aplicada a partir del 25 de mayo de 2022, debido a que a nadie le conviene subir el precio porque tendrían grandes pérdidas económicas”, exponen.

Nexos federales y estatales

En las mismas intervenciones se registra que “La Peggy” era quien en Los Viagras mantenía comunicación directa con “El Teniente Pino”, a quien la Sedena ubicó como el teniente Oswaldo Pino Reyes, perteneciente al 27/o.

Batallón del Ejército Mexicano en Michoacán. Además, en comunicaciones intervenidas el 24 de agosto de 2022 se menciona que Anabel Bedolla Marín, quien es tía de Alfredo Ramírez Bedolla, actual gobernador de Michoacán, pidió reunirse con Nicolás Sierra Santana, alias “El Coruco”, pero en su lugar presuntamente la recibió Alberto García Flores.

”La Peggy” comentó con Marcos Méndez González, alias “El Toro”, que la esposa de “Frutos” quiere reunirse con “El Coruco”.

”Frutos” podría tratarse de Adalberto Fructuoso Comparán Rodríguez, quien se desempeñó como presidente municipal de Aguililla entre 2008-2011 y formó parte de las organizaciones delictivas La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y Los Viagras. Actualmente se encuentra preso en Estados Unidos por narcotráfico.

”La esposa de ‘Frutos’ se trata de Anabel Bedolla Marín, quien es tía de Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador del estado de Michoacán. ‘La Peggy’ recibió la orden de ‘El Coruco’ de atender a la esposa de ‘Frutos’ en El Molino (instalaciones de la empresa Acopio de Cítricos de Apatzingán administrada por el grupo delictivo Los Viagras y ubicada en Eréndira, Buenavista, para saber el asunto que quiere tratar”, explican los documentos que filtró el caso Guacamaya Leaks.