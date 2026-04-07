Caso AXE Ceremonia: Fiscalía CDMX busca imputar a empresas por muerte de fotoperiodistas a un año del colapso

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México
/ 7 abril 2026
    Caso AXE Ceremonia: Fiscalía CDMX busca imputar a empresas por muerte de fotoperiodistas a un año del colapso
    La Fiscalía capitalina busca imputar a empresas y personas por el colapso de una grúa que causó la muerte de dos fotoperiodistas en 2025 VANGUARDIA

El desplome durante el festival AXE Ceremonia provocó la muerte de Berenice Giles Rivera y Miguel Hernández Rojas.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó avances en la investigación sobre las responsabilidades por el colapso de una grúa que provocó la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Rojas durante el festival AXE Ceremonia en la Ciudad de México, a un año del accidente.

En conferencia de prensa, la titular de la dependencia, Bertha María Alcalde Luján, indicó que el Ministerio Público busca imputar a empresas y personas vinculadas con la organización y operación del evento.

https://vanguardia.com.mx/noticias/exigen-justicia-por-victimas-del-axe-ceremonia-en-anticoncierto-EH19786929
$!CIUDAD DE MÉXICO, 05ABRIL2025.- Una estructura metálica colapsó durante el primer día del Festival AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario. Según el comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se habla de dos heridos de prioridad trasladados al hospital Rubén Leñero. Las actividades en el festival no se han suspendieron. FOTO: CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 05ABRIL2025.- Una estructura metálica colapsó durante el primer día del Festival AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario. Según el comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se habla de dos heridos de prioridad trasladados al hospital Rubén Leñero. Las actividades en el festival no se han suspendieron. FOTO: CUARTOSCURO.COM Cuartoscuro

POSIBLES RESPONSABILIDADES DE EMPRESAS Y PERSONAS

La Fiscalía precisó que la indagatoria identificó posibles responsabilidades de personas físicas y morales relacionadas con distintas etapas del festival. Entre los actores señalados se encuentran la empresa encargada de supervisar y elaborar el Plan de Protección Civil, la firma responsable de la organización del evento y la compañía contratada para la instalación de la grúa.

De acuerdo con la fiscal, la dependencia solicitó desde hace meses una audiencia inicial para formular imputaciones, aunque el proceso se ha retrasado por solicitudes de diferimiento realizadas por la asesoría jurídica de una de las víctimas.

“Nuestra investigación arrojó posible responsabilidad, tanto de la empresa que tuvo a cargo la supervisión del Plan de Protección Civil, empresa que elaboró el Plan de Protección Civil y la persona responsable en supervisarlo; la empresa que organizó el festival y contrató la instalación de la grúa, así como la empresa que instaló materialmente la grúa”, señaló Alcalde Luján.

MEDIACIÓN Y DESACUERDOS ENTRE FAMILIARES

En el proceso judicial, la Fiscalía reconoció la existencia de mecanismos de mediación para buscar un acuerdo reparatorio, conforme a las alternativas previstas en el derecho penal para casos de homicidio culposo.

Sin embargo, la dependencia también informó que algunos familiares han manifestado inconformidad y han presentado denuncias contra asesores jurídicos por supuestas acciones dilatorias. Estas situaciones, según la autoridad, han generado desacuerdos respecto al avance del procedimiento.

La Fiscalía aseguró contar con elementos suficientes para continuar con el proceso penal y buscar la vinculación a proceso de los probables responsables, subrayando la importancia de considerar la voluntad de las víctimas en la resolución del caso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/familia-de-miguel-angel-rojas-fallecido-en-axe-ceremonia-cuestiona-intervencion-de-funcionario-en-proceso-DI19550416
$!CIUDAD DE MÉXICO, 17 DE MARZO DE 2026.- Los defensores de derechos humanos Tábata Ximena Salas, Óscar David Camarena, Edwin Alan Piñón, Diana Rojas y Graciela Hernández, además de familiares de Miguel Ángel Rojas Hernández, quien murió aplastado por una grúa durante una cobertura periodística en el Festival Axe Ceremonia el 6 de abril de 2025. El equipo legal señala a la empresa Operadora Eclectic por haber interpuesto más de 15 amparos, logrando dilatar la primera audiencia. Durante la conferencia de prensa evitaron caer en controversias con el equipo legal de otra víctima, Berenice Giles, pero señalaron que el gobierno capitalino sí debería aclarar cómo es que un servidor público de la Secretaría de Aguas de la Ciudad de México puede estar como su representante legal. FOTO: MOISÉS PABLO / CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 17 DE MARZO DE 2026.- Los defensores de derechos humanos Tábata Ximena Salas, Óscar David Camarena, Edwin Alan Piñón, Diana Rojas y Graciela Hernández, además de familiares de Miguel Ángel Rojas Hernández, quien murió aplastado por una grúa durante una cobertura periodística en el Festival Axe Ceremonia el 6 de abril de 2025. El equipo legal señala a la empresa Operadora Eclectic por haber interpuesto más de 15 amparos, logrando dilatar la primera audiencia. Durante la conferencia de prensa evitaron caer en controversias con el equipo legal de otra víctima, Berenice Giles, pero señalaron que el gobierno capitalino sí debería aclarar cómo es que un servidor público de la Secretaría de Aguas de la Ciudad de México puede estar como su representante legal. FOTO: MOISÉS PABLO / CUARTOSCURO.COM Moisés Pablo Nava

ACCIDENTE DURANTE FESTIVAL AXE CEREMONIA

El 5 de abril de 2025, durante el festival AXE Ceremonia realizado en el Parque Bicentenario, una estructura metálica colapsó junto al escenario principal durante la presentación de Meme del Real.

El desplome provocó la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles Rivera y Miguel Hernández Rojas, quienes presentaron traumatismo craneoencefálico y fracturas. Tras el incidente, el evento fue suspendido y en redes sociales circularon imágenes del momento.

Después del accidente, familiares, colegas y organizaciones realizaron vigilias y protestas para exigir justicia y señalar condiciones laborales de los fotoperiodistas. A un año del suceso, las familias continúan solicitando sanciones y transparencia en el desarrollo de la investigación.

Con información de Infobae

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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