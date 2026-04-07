Caso AXE Ceremonia: Fiscalía CDMX busca imputar a empresas por muerte de fotoperiodistas a un año del colapso

En conferencia de prensa, la titular de la dependencia, Bertha María Alcalde Luján , indicó que el Ministerio Público busca imputar a empresas y personas vinculadas con la organización y operación del evento.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó avances en la investigación sobre las responsabilidades por el colapso de una grúa que provocó la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Rojas durante el festival AXE Ceremonia en la Ciudad de México, a un año del accidente.

POSIBLES RESPONSABILIDADES DE EMPRESAS Y PERSONAS

La Fiscalía precisó que la indagatoria identificó posibles responsabilidades de personas físicas y morales relacionadas con distintas etapas del festival. Entre los actores señalados se encuentran la empresa encargada de supervisar y elaborar el Plan de Protección Civil, la firma responsable de la organización del evento y la compañía contratada para la instalación de la grúa.

De acuerdo con la fiscal, la dependencia solicitó desde hace meses una audiencia inicial para formular imputaciones, aunque el proceso se ha retrasado por solicitudes de diferimiento realizadas por la asesoría jurídica de una de las víctimas.

“Nuestra investigación arrojó posible responsabilidad, tanto de la empresa que tuvo a cargo la supervisión del Plan de Protección Civil, empresa que elaboró el Plan de Protección Civil y la persona responsable en supervisarlo; la empresa que organizó el festival y contrató la instalación de la grúa, así como la empresa que instaló materialmente la grúa”, señaló Alcalde Luján.

MEDIACIÓN Y DESACUERDOS ENTRE FAMILIARES

En el proceso judicial, la Fiscalía reconoció la existencia de mecanismos de mediación para buscar un acuerdo reparatorio, conforme a las alternativas previstas en el derecho penal para casos de homicidio culposo.

Sin embargo, la dependencia también informó que algunos familiares han manifestado inconformidad y han presentado denuncias contra asesores jurídicos por supuestas acciones dilatorias. Estas situaciones, según la autoridad, han generado desacuerdos respecto al avance del procedimiento.

La Fiscalía aseguró contar con elementos suficientes para continuar con el proceso penal y buscar la vinculación a proceso de los probables responsables, subrayando la importancia de considerar la voluntad de las víctimas en la resolución del caso.