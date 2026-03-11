Familia de Miguel Ángel Rojas, fallecido en AXE Ceremonia, cuestiona intervención de funcionario en proceso

La familia del fotoperiodista Miguel Ángel Rojas Hernández informó sobre la presunta participación de un funcionario de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (Segiagua) dentro de la investigación relacionada con la muerte del periodista, ocurrida durante el festival Axe Ceremonia en el Parque Bicentenario, donde también falleció la joven fotógrafa Berenice Giles. De acuerdo con la familia, el abogado Gerardo Guzmán Jiménez, quien actualmente labora en la dependencia capitalina en un área de control presupuestal, ha intervenido como asesor jurídico en la carpeta de investigación relacionada con los hechos ocurridos durante el evento realizado el 5 de abril. La situación fue señalada tras una investigación periodística publicada por Aristegui Noticias, en la que se menciona la participación del funcionario dentro del proceso penal. TE PUEDE INTERESAR: Acusan que amparo detiene audiencia por muerte de fotoperiodistas y colocan ‘contador de impunidad’

FAMILIA DE MIGUEL ÁNGEL ROJAS DIRIGE CARTA PÚBLICA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Ante esta situación, familiares de Rojas Hernández difundieron una carta pública dirigida a la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada Molina, y al titular de Segiagua, José Mario Esparza Hernández. En el documento expresaron preocupación por la información revelada sobre la participación del funcionario en el proceso judicial. “Quienes suscribimos la presente, familia de Miguel Ángel Rojas Hernández, hacemos pública nuestra profunda preocupación ante la información revelada recientemente por Aristegui Noticias en relación con el caso de la muerte del fotoperiodista Miguel Ángel Rojas Hernández, ocurrida durante el evento Axe Ceremonia en el Parque Bicentenario”. En la carta también se menciona que, de acuerdo con registros públicos del gobierno capitalino, Guzmán Jiménez trabaja actualmente en la Secretaría de Gestión Integral del Agua en un área de control presupuestal. SEÑALAN ESCRITO PARA EVITAR IMPUTACIÓN A CONCESIONARIA DEL PARQUE BICENTENARIO DIRIGIDO A LA FISCALÍA CAPITALINA El equipo legal de la familia informó que, tras revisar el expediente judicial, identificaron un documento firmado por el funcionario con fecha del 17 de junio de 2025 dirigido a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Según la familia, en ese escrito el abogado solicita que no se impute ningún delito a la empresa Operadora Eclectic S.A. de C.V., compañía que contaba con la concesión del Parque Bicentenario, lugar donde ocurrieron los hechos en los que murieron ambos fotoperiodistas. Los familiares señalaron que dicha empresa ha promovido diversos recursos legales dentro del proceso. “La participación de un servidor público litigando dentro de una investigación penal tan delicada, y realizando gestiones procesales para favorecer a una empresa relacionada con los hechos y que ha sido formalmente imputada por la Fiscalía de la CDMX, resulta profundamente preocupante”, señala la carta. En el mismo documento se plantea que esta situación genera dudas sobre posibles conflictos de interés, actos de corrupción o uso indebido de la función pública.

SOLICITAN ACLARACIONES SOBRE LA RELACIÓN CON LA EMPRESA En la carta pública, la familia de Rojas Hernández solicitó a las autoridades capitalinas que se emita un pronunciamiento para aclarar varios aspectos relacionados con el caso. Entre los puntos planteados se encuentran: - Si la Secretaría de Gestión Integral del Agua tiene algún interés institucional en el caso relacionado con la tragedia ocurrida el 5 de abril de 2025 - Si la dependencia ha celebrado contratos, licitaciones o mantiene alguna relación con la empresa Operadora Eclectic S.A. de C.V. - Si Gerardo Guzmán Jiménez continúa laborando en la Secretaría y en qué horario realiza las actividades relacionadas con su participación en el proceso penal - ¿Qué acciones realizará la dependencia ante la situación señalada Los familiares señalaron que la muerte del fotoperiodista exige transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades.

ASESOR LEGAL DETALLA HALLAZGOS EN EL EXPEDIENTE En entrevista con el periodista David Camarena, uno de los asesores legales de la familia explicó que el documento firmado por Guzmán Jiménez fue localizado al revisar el expediente del caso. El escrito solicita a la Fiscalía capitalina que no se imputen responsabilidades penales a la empresa concesionaria del parque donde se realizó el evento. Según el equipo legal, esta empresa ha promovido diversos recursos jurídicos que han impedido que el proceso penal avance y que hasta el momento se lleve a cabo la audiencia inicial del caso, pese a que fue formalmente imputada por la Fiscalía. PARTICIPACIÓN DE ABOGADOS EN REPRESENTACIÓN DE LA FAMILIA GILES El asesor legal también indicó que dentro del expediente se observa la participación del abogado Fabián Alejandro Victoria Rangel, quien junto con Gerardo Guzmán Jiménez representa a la familia de Berenice Giles dentro del proceso. Ambos abogados han presentado escritos ante el Ministerio Público en los que sostienen que la empresa Operadora Eclectic S.A. de C.V. no debería ser considerada responsable por los hechos ocurridos durante el festival. En dichos documentos argumentan que la compañía solo habría otorgado el uso temporal de las instalaciones del parque, sin participar directamente en la organización del evento. COINCIDENCIAS EN ARGUMENTOS CON DEFENSA DE LA EMPRESA De acuerdo con la revisión del expediente judicial, los recursos presentados por los abogados muestran similitudes en estructura y argumentos con los promovidos por la defensa legal de la empresa concesionaria. Incluso, algunos de los escritos habrían sido presentados en momentos procesales similares o en sincronía con los documentos ingresados por la empresa. TE PUEDE INTERESAR: Caso Axe Ceremonia: defensa denuncia amparos ‘anticipados’ de Ocesa y Lobo y pide claridad El representante legal de Operadora Eclectic, George Mc Phail Trouyet, fue quien presentó ante la Fiscalía capitalina una argumentación similar en la que sostiene que la compañía no organizó el festival Axe Ceremonia y que únicamente cedió el uso temporal de espacios del Parque Bicentenario a la empresa Eco Live. La familia de Miguel Ángel Rojas Hernández reiteró en su carta que el caso requiere claridad y transparencia sobre la participación de servidores públicos en el proceso judicial relacionado con la muerte de los dos fotógrafos ocurrida durante el evento realizado en la capital del país.

