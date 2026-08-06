Caso Ayotzinapa: FGR detiene a exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por presunto ocultamiento de evidencias

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves 6 de agosto sobre la detención de Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, en el marco de las investigaciones relacionadas con la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014. De acuerdo con la información difundida por la institución, la captura del exmandatario estatal derivó de una revisión del expediente del caso y de la aplicación de un nuevo modelo de investigación criminal, mediante el cual se realizaron nuevos análisis sobre las actuaciones y diligencias acumuladas durante los últimos años. La FGR indicó que el reanálisis de la información permitió desarrollar nuevos actos de investigación que, según la dependencia, aportaron elementos para solicitar una orden de aprehensión contra Aguirre Rivero por su probable participación en hechos relacionados con el ocultamiento de evidencias que podrían contribuir a determinar el paradero de los estudiantes desaparecidos.

FGR INFORMA SOBRE NUEVOS AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN DE AYOTZINAPA A través de sus redes sociales, la Fiscalía General de la República comunicó que, como parte del nuevo modelo de investigación, se llevó a cabo una revisión de las actuaciones existentes dentro del caso de la desaparición de los 43 normalistas. En el mensaje publicado por la dependencia se señaló que los nuevos actos de investigación permitieron acreditar la posible participación de Ángel “N”, exgobernador de Guerrero, en el presunto ocultamiento de evidencias relacionadas con la investigación, por lo que fue solicitada, obtenida y cumplimentada una orden de aprehensión en su contra. La Fiscalía indicó que posteriormente proporcionará mayor información sobre el procedimiento y los avances derivados de las diligencias realizadas.

INVESTIGACIÓN INCORPORA NUEVAS DILIGENCIAS SOBRE EL CASO AYOTZINAPA Según la información proporcionada por la autoridad federal, las nuevas indagatorias incluyeron peritajes y revisiones de elementos que forman parte del expediente del caso, con el objetivo de identificar posibles irregularidades y responsabilidades relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero. La investigación señala que los actos realizados durante esta nueva etapa permitieron establecer líneas de análisis sobre la posible existencia de acciones encaminadas a ocultar información relevante para conocer qué ocurrió con los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”. La desaparición de los 43 normalistas ocurrió la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, un caso que ha mantenido abiertas diversas investigaciones por parte de autoridades federales y que ha derivado en procesos contra distintos funcionarios y personas vinculadas con los hechos.

ÁNGEL AGUIRRE GOBERNABA GUERRERO CUANDO OCURRIERON LOS HECHOS Ángel Aguirre Rivero fue gobernador de Guerrero de 2011 a 2014 y dejó el cargo en octubre de ese año, semanas después de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Desde el inicio de las investigaciones, distintas autoridades han revisado la actuación de funcionarios estatales y federales que tuvieron participación durante los acontecimientos posteriores a la desaparición de los normalistas. En años recientes, la FGR ha continuado con la judicialización de personas relacionadas con el caso, incluyendo exfuncionarios y otros actores señalados dentro de diferentes líneas de investigación. Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha dado a conocer detalles adicionales sobre el lugar donde fue detenido Ángel Aguirre, los delitos específicos por los que se cumplimentó la orden de aprehensión ni su situación jurídica posterior a la captura.