Ya viene el sorteo del SAT del Buen Fin 2026 que repartirá 500 millones de pesos... estos son los requisitos para participar

El concurso está organizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y contempla las compras realizadas con tarjetas de crédito y débito en establecimientos que cumplan con los requisitos y se hayan registrado previamente para participar.

El Buen Fin 2026 está cada vez más cerca y, además de las promociones y descuentos, los consumidores podrán participar en el tradicional Sorteo del SAT , que este año contempla una bolsa de 500 millones de pesos en premios .

La dinámica busca incentivar el uso de medios de pago electrónicos durante la jornada comercial, que en 2026 se realizará del 13 al 17 de noviembre.

ESTOS SON LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Para que una compra pueda generar una participación en el sorteo, deberá realizarse durante el periodo oficial del Buen Fin y cumplir con las condiciones establecidas por el SAT.

Uno de los requisitos principales es que la operación tenga un monto mínimo de 250 pesos. El pago deberá efectuarse mediante alguno de los medios electrónicos participantes y en un comercio registrado para formar parte del programa.

Las compras elegibles deberán realizarse entre el viernes 13 y el martes 17 de noviembre de 2026. No se trata de un registro individual previo para los consumidores, sino de que las operaciones cumplan con las reglas establecidas por el SAT.

· Realizar una compra de al menos 250 pesos.

· Utilizar una tarjeta de crédito o débito participante.

· Comprar durante el periodo del 13 al 17 de noviembre de 2026.

· Realizar la operación en un comercio participante.

¿CUÁNTO DINERO REPARTIRÁ EL SAT?

La bolsa total del Sorteo El Buen Fin 2026 asciende a 500 millones de pesos. De esa cantidad, 400 millones estarán destinados a los consumidores y los 100 millones restantes serán para los comercios participantes.

El esquema forma parte de las acciones que acompañan al Buen Fin para incentivar las compras realizadas mediante sistemas electrónicos de pago.

La organización del Buen Fin también señala que cada establecimiento es responsable de las condiciones en que ofrece sus productos y servicios. “Cada establecimiento será responsable de garantizar la cantidad, calidad y entrega del bien o servicio, bajo las condiciones ofrecidas, así como los términos de la oferta publicada”.

El sorteo se realizará durante diciembre de 2026 en las oficinas del SAT ubicadas en Avenida Hidalgo número 77, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Por ahora, las reglas de operación no establecen el día exacto en que se llevará a cabo la ceremonia, por lo que la fecha deberá ser confirmada posteriormente por el organismo fiscal.

¿CÓMO SABER SI UNA COMPRA PARTICIPA?

A partir del 13 de noviembre de 2026, los consumidores podrán consultar el minisitio oficial del Sorteo El Buen Fin para conocer los establecimientos registrados y verificar dónde pueden realizar operaciones con medios de pago electrónicos que sean consideradas para el sorteo.

La consulta estará disponible en los portales oficiales del SAT y del Gobierno de México. Ahí también podrán revisarse las condiciones aplicables al programa.

Los comercios tendrán información adicional a partir del 27 de noviembre de 2026, fecha desde la cual podrán consultar si cumplen con las condiciones para participar en el sorteo organizado por el SAT.

La autoridad fiscal señala a los establecimientos que deben verificar el cumplimiento de las reglas antes de participar. “Te recomendamos verificar ante el SAT el cumplimiento de los requisitos aplicables, bases, términos, condiciones y requisitos de participación en el sorteo”.