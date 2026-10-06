$!Quién es ‘El Tanque’ y cómo operaba la red ligada al robo de combustible del CJNG

La detención de Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, en Zapopan, Jalisco, puso nuevamente bajo la lupa la estructura criminal con la que autoridades de México y Estados Unidos lo han relacionado. Iván “N” fue detenido la noche del 5 de octubre y es identificado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) como operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con actividades en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla. De acuerdo con los señalamientos de autoridades estadounidenses, “El Tanque” encabezaba una red dedicada principalmente al robo de hidrocarburos y formaba parte del círculo de confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. En septiembre de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en su lista de personas sancionadas.

¿QUIÉNES FORMAN PARTE DE LA RED DE ‘EL TANQUE’? SEÑALAN A FAMILIARES Y CERCANOS AL SECTOR DE HIDROCARBUROS Los registros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalan que la estructura atribuida a “El Tanque” incluía a familiares y personas relacionadas con actividades empresariales vinculadas al sector de hidrocarburos. Entre los integrantes de su entorno aparece su hermano César Cazarín Molina, alias “Tornado”, también originario de Veracruz y señalado como uno de los miembros fundadores del CJNG. César Cazarín Molina fue detenido en 2013. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, desde prisión habría mantenido actividades relacionadas con el CJNG en Veracruz y recibido parte de las ganancias derivadas del robo de combustible. Otro integrante de la familia señalado es Domingo Medina Díaz, alias “El Mingo”, suegro de “El Tanque”. Según los registros estadounidenses, Medina Díaz se involucró en actividades relacionadas con hidrocarburos desde la década de 1980 y posteriormente formó parte de un brazo armado del CJNG. Las autoridades estadounidenses también identificaron a Jahir Cazarín Ramos, hijo de César Cazarín Molina, como presunto prestanombres y directivo de empresas que habrían formado parte del aparato financiero relacionado con la estructura.

‘EL TANQUE’ Y SU RELACIÓN CON ‘EL MENCHO’ De acuerdo con información de la OFAC, Iván Cazarín Molina se encontraba entre los socios de mayor confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, a quien las autoridades estadounidenses identificaban como líder del CJNG. El Departamento del Tesoro también señaló que ambos mantenían una relación cercana y que Cazarín Molina formaba parte de la estructura del grupo delictivo desde sus primeros años. La relación con los fundadores del CJNG habría permitido a “El Tanque” consolidar una red con presencia en distintos estados y vinculada principalmente con el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.

¿CÓMO OPERABA LA RED DE ROBO DE COMBUSTIBLE? Según la información difundida por la OFAC y los datos proporcionados por la SSPC, las actividades de la organización se concentraban en el robo de combustible de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex). El combustible sustraído era almacenado en tanques de gran capacidad ubicados cerca de la ciudad de Veracruz. Posteriormente, la estructura contaba con una red de gasolineras que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, aparentaban operar de manera legal y eran utilizadas para comercializar el hidrocarburo robado. Para septiembre de 2024, el Departamento del Tesoro había identificado 26 compañías relacionadas con esta red únicamente en Veracruz. La OFAC también señaló que parte del combustible era vendido a terceros en México, quienes posteriormente lo introducían al mercado estadounidense a través de Texas. De acuerdo con Washington, la red de robo de combustible generaba decenas de millones de dólares al año para el CJNG. ¿QUÉ OTROS OPERADORES APARECEN SEÑALADOS? Además de sus familiares, las autoridades estadounidenses identificaron a otras personas que presuntamente participaban en distintas actividades de la estructura. Entre ellas se encuentra Gerardo Alvarado Castillo, señalado como socio de confianza y presunto testaferro de una empresa dedicada al transporte de materiales peligrosos. También aparece José Saúl Rodríguez Hernández, quien habría fungido como imagen pública de distintas compañías relacionadas con el sector de hidrocarburos. Los registros mencionan además a Brandon Ernesto Herrera Medina, Santos Aldair Estrada Medina y Patricia Rivera García como personas relacionadas con la estructura señalada por las autoridades.

¿POR QUÉ FUE DETENIDO ‘EL TANQUE’? La SSPC informó que Iván “N” fue localizado y detenido en Zapopan, Jalisco, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación realizados por instituciones federales. Omar García Harfuch, titular de la SSPC, señaló que las investigaciones relacionan al detenido con homicidios, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas. La dependencia también informó que se le vincula con el robo de vehículos y mercancías, además del ataque contra un helicóptero que participaba en un operativo en Jalisco en mayo de 2015. Durante su detención fueron asegurados un arma de fuego, diversas dosis de droga y un vehículo. El detenido fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales, que determinarán su situación jurídica.

‘EL TANQUE’ FUE SANCIONADO POR ESTADOS UNIDOS EN 2024 En septiembre de 2024, la OFAC sancionó a Iván Cazarín Molina junto con otras personas y empresas relacionadas con una red de robo de combustible atribuida al CJNG. La autoridad estadounidense señaló entonces que Cazarín Molina era uno de los principales integrantes de la estructura dedicada al robo de hidrocarburos y que sus actividades generaban importantes ingresos para el grupo delictivo. Los señalamientos de Estados Unidos forman parte de los antecedentes oficiales sobre “El Tanque” y su presunta participación en actividades relacionadas con el CJNG. Su situación jurídica en México deberá ser determinada por las autoridades correspondientes tras su reciente detención.