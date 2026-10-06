AMLO: Cariño en las candidaturas morenistas

En su nuevo más reciente libro titulado “Pueblo”, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envía un mensaje contundente a Morena respecto a la selección de sus candidaturas. En el capítulo “Transición sin crisis”, el expresidente pide explícitamente evitar la postulación de familiares de funcionarios (nepotismo) y de personajes “malandrines” o ambiciosos que pongan en riesgo los principios de la Cuarta Transformación (4T), sentenciando que para el partido debe ser preferible “ganar perdiendo” antes que sacrificar sus ideales por puro pragmatismo electoral.