FGR trabaja en la repatriación de Enrique ‘N’, sospechoso en el caso de Ayotzinapa

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    FGR trabaja en la repatriación de exmilitar detenido por ICE Vanguardia

Elementos de ICE detuvieron a Enrique ‘N’ por cuestiones migratorias y no por su orden de aprehensión en México

El 5 de junio se reportó que la Fiscalía General de la República trabaja en la repatriación de Enrique ‘N’, exmilitar acusado de estar vinculado con el caso Ayotzinapa, quien fue detenido por ICE en California.

Elementos de ICE arrestaron a Enrique ‘N’ en Hawthorne, California, al no poder acreditar su estancia legal en los Estados Unidos, por ello fue retenido en un Centro de Procesamiento ubicado en Adelanto.

Tras su arresto, se destacó por las mismas autoridades de ICE que Enrique ‘N’, exmilitar del Ejército Mexicano, tiene una orden de aprehensión vigente en México, relacionada con la desaparición forzada.

A Enrique ‘N’ se le acusa de haber participado en delitos de desaparición forzada, incluyendo el caso de los 43 normalistas desaparecidos. La FGR informó que, tras su detención, se llevarán a cabo los procedimientos correspondientes en el traslado migratorio.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que el arresto del exsoldado correspondió a una redada contra migrantes indocumentados en California. Se detalló que la Fiscalía sigue con las investigaciones para determinar la vinculación de Enrique ‘N’ en el caso de Ayotzinapa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/militar-mexicano-detenido-por-ice-estaria-vinculado-con-el-caso-43-de-ayotzinapa-IE21166529

Más que lo hayan detenido especialmente a él, estaban haciendo una de las redadas que hace normalmente esta institución de los Estados Unidos (ICE). (...) Se encuentra la ficha que tenía relacionada con la orden de aprehensión que tiene en México’ especificó Sheinbaum.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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