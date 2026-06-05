FGR trabaja en la repatriación de Enrique ‘N’, sospechoso en el caso de Ayotzinapa

El 5 de junio se reportó que la Fiscalía General de la República trabaja en la repatriación de Enrique ‘N’, exmilitar acusado de estar vinculado con el caso Ayotzinapa, quien fue detenido por ICE en California.

Elementos de ICE arrestaron a Enrique ‘N’ en Hawthorne, California, al no poder acreditar su estancia legal en los Estados Unidos, por ello fue retenido en un Centro de Procesamiento ubicado en Adelanto.

Tras su arresto, se destacó por las mismas autoridades de ICE que Enrique ‘N’, exmilitar del Ejército Mexicano, tiene una orden de aprehensión vigente en México, relacionada con la desaparición forzada.

A Enrique ‘N’ se le acusa de haber participado en delitos de desaparición forzada, incluyendo el caso de los 43 normalistas desaparecidos. La FGR informó que, tras su detención, se llevarán a cabo los procedimientos correspondientes en el traslado migratorio.