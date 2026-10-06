Gobierno de Sheinbaum presenta avances del Programa Salud Casa por Casa que suma 27 millones de consultas

Durante la conferencia matutina de este martes 6 de octubre en Palacio Nacional, la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya , presentó un balance de las acciones realizadas mediante este esquema de atención preventiva y seguimiento médico directamente en los hogares.

El programa Salud Casa por Casa alcanzó alrededor de 27 millones de consultas médicas gratuitas a domicilio , como parte de la estrategia del Gobierno de México para acercar los servicios de salud a personas adultas mayores y personas con discapacidad.

La secretaria de Bienestar destacó la participación del personal que integra las brigadas y señaló que el propósito del programa es llevar la atención hasta donde viven las personas, particularmente quienes pueden enfrentar mayores dificultades para trasladarse a una unidad médica.

En total, las brigadas han llegado a 10 millones de hogares , donde personal médico y de enfermería brinda atención, identifica posibles padecimientos y determina, cuando es necesario, si la persona debe continuar su tratamiento o ser canalizada a una institución de salud.

De acuerdo con el reporte presentado, las visitas y consultas se han desarrollado de manera progresiva. En la primera etapa se contabilizaron 12 millones 806 mil atenciones , mientras que en la segunda se registraron 8 millones 305 mil y en la tercera se sumaron 5 millones 945 mil .

CANALIZACIÓN DE PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS

Uno de los componentes relevantes de Salud Casa por Casa es la detección y seguimiento de enfermedades crónicas. Las personas que requieren una atención de mayor nivel son referidas a las instituciones correspondientes para continuar con su diagnóstico o tratamiento.

El subsecretario de Bienestar, Jesús Salvador Valencia Guzmán, informó que entre las personas identificadas con diabetes mellitus se han realizado referencias a distintas instituciones.

El desglose presentado señala:

147 mil 661 pacientes canalizados al IMSS.37 mil 304 al IMSS-Bienestar.40 mil 559 al ISSSTE.567 a Pemex.

En el caso de la hipertensión arterial, el personal de Salud Casa por Casa ha referido:

568 mil 800 personas al IMSS.117 mil al IMSS-Bienestar.161 mil al ISSSTE.5 mil 600 a Pemex.

Estas canalizaciones forman parte del modelo de atención que busca que las visitas domiciliarias no se limiten a una consulta preventiva, sino que permitan identificar oportunamente problemas de salud que requieran seguimiento dentro de la red pública.

El programa cuenta con cerca de 20 mil profesionales de la salud para realizar las visitas domiciliarias a personas adultas mayores y personas con discapacidad beneficiarias de las Pensiones para el Bienestar.

SALUD CASA POR CASA Y LOS NUEVOS CONSULTORIOS

La estrategia de atención domiciliaria se encuentra vinculada con una transformación más amplia de la atención primaria que contempla la creación del Servicio Universal de Salud.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que los consultorios de atención primaria vinculados con el IMSS-Bienestar serán parte de este modelo y destacó que el objetivo es avanzar hacia una atención en la que la condición de derechohabiencia no sea una barrera para recibir atención de primer contacto.

El Gobierno federal tiene previsto poner en funcionamiento 12 mil 750 Consultorios del Servicio Universal de Salud en enero de 2027, principalmente en los 24 estados incorporados al IMSS-Bienestar. Estos espacios aprovecharán infraestructura existente y también contemplan la habilitación de nuevos puntos de atención en comunidades urbanas y rurales.

La nueva red busca ampliar considerablemente la capacidad de atención primaria. De acuerdo con información oficial, los nuevos consultorios podrían generar más de 40 millones de consultas adicionales al año.

Los establecimientos contarán con personal médico, equipo y medicamentos, además de mecanismos para referir a pacientes hacia otros niveles de atención cuando el padecimiento no pueda resolverse en el primer contacto.

LA ATENCIÓN BUSCA SER INDEPENDIENTE DE LA DERECHOHABIENCIA

Uno de los principales cambios planteados por el Servicio Universal de Salud consiste en articular los servicios del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar bajo un modelo de atención primaria coordinado.

El objetivo es que una persona pueda acudir a un consultorio de esta red aunque no sea derechohabiente de la institución a la que tradicionalmente estaría adscrita.

El IMSS ha explicado que los Consultorios del Servicio Universal de Salud funcionarán bajo criterios homologados y estarán destinados a recibir, valorar y orientar a las personas, además de canalizarlas a otros servicios cuando sea necesario.

De esta manera, Salud Casa por Casa y los nuevos consultorios forman parte de dos niveles complementarios: el primero lleva la atención y la detección de riesgos directamente al domicilio, mientras que el segundo busca ofrecer un punto cercano para la atención primaria y el seguimiento de los pacientes.

CONTINÚA LA CREDENCIALIZACIÓN DEL SERVICIO UNIVERSAL DE SALUD

Durante la conferencia también se abordó el proceso de credencialización del Servicio Universal de Salud, mediante el cual el Gobierno federal busca registrar a las personas que formarán parte de este esquema.

La presidenta explicó que las credenciales todavía se encuentran en proceso de distribución y que actualmente continúa la etapa de inscripción, con especial atención en las personas adultas mayores.

La estrategia contempla que la credencial permita a las personas acceder a servicios de salud dentro de la red participante, independientemente de la institución de la que sean derechohabientes.

En una actualización oficial previa, el Gobierno federal informó que el proceso se estaba concentrando inicialmente en adultos mayores y personas con discapacidad, y que la credencialización forma parte de la construcción gradual del nuevo modelo de atención.

A finales de septiembre, el Gobierno reportó que más de 7 millones de personas ya habían sido credencializadas, mientras continuaba el registro de adultos mayores en las entidades donde opera el IMSS-Bienestar.

EL SIGUIENTE PASO: UNA RED DE ATENCIÓN MÁS AMPLIA

La estrategia plantea una transición de un modelo centrado únicamente en la atención cuando aparece una enfermedad hacia otro que dé mayor peso a la prevención, detección temprana y seguimiento.

En ese esquema, Salud Casa por Casa permite identificar problemas de salud directamente en los hogares, mientras que los Consultorios del Servicio Universal de Salud buscan ofrecer un espacio físico cercano para resolver padecimientos de primer nivel y canalizar los casos que necesiten atención especializada.

La meta es que ambos mecanismos estén conectados con las instituciones públicas de salud para facilitar la continuidad de los tratamientos.

Con las 27 millones de consultas reportadas hasta octubre, Salud Casa por Casa se consolida como uno de los principales componentes de la estrategia de atención territorial, mientras el Gobierno federal prepara la entrada en operación de los miles de consultorios universales prevista para enero de 2027.