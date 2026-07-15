FGR identifica a ‘Jando’ como piloto vinculado al traslado de ‘El Mayo’ Zambada a EU

La Fiscalía General de la República (FGR) informó el día de hoy que Mauro Alberto “N”, alias “Jando”, fue identificado mediante peritajes de voz y huellas dactilares como el presunto piloto que trasladó el 26 de junio de 2024 a Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán López desde Culiacán, Sinaloa, hacia Nuevo México, Estados Unidos. La institución precisó a través de un comunicado, que esta identificación fue resultado de nuevas diligencias realizadas en junio de 2026, tras una revisión de las carpetas de investigación por parte de la actual titular de la FGR y su equipo de trabajo. Asimismo, indicó que, aunque el imputado fue entregado previamente a autoridades estadounidenses junto con otros integrantes de grupos delictivos, las investigaciones en México continúan abiertas.

‘JANDO’ FUE DETENIDO TRAS ENFRENTAMIENTO EN CULIACÁN De acuerdo con la FGR, Mauro Alberto “N” fue detenido el 8 de febrero de 2025 en el municipio de Jesús María, Culiacán, Sinaloa, luego de un enfrentamiento entre integrantes de un grupo delictivo y elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. La dependencia informó que los presuntos integrantes de la organización criminal se desplazaban en un vehículo con blindaje y agredieron a las fuerzas federales durante el operativo. Como consecuencia de los hechos, un elemento del Ejército perdió la vida y cinco militares más resultaron lesionados.

SE IDENTIFICÓ INICIALMENTE CON OTRO NOMBRE La Fiscalía señaló que, al momento de su detención y puesta a disposición del Ministerio Público Federal, el detenido proporcionó una identidad distinta. Sin embargo, explicó que las pruebas periciales practicadas posteriormente permitieron establecer su verdadera identidad. La institución añadió que Mauro Alberto “N” fue vinculado a proceso por diversos delitos y que las investigaciones permitieron identificarlo como un integrante del Cártel de Sinaloa con un alto nivel dentro de esa organización criminal, por lo que fue considerado una persona de riesgo para la seguridad nacional. ‘JANDO’ NEGÓ PERTENECER A UNA ORGANIZACIÓN DELICTIVA La FGR indicó que durante las investigaciones el imputado fue interrogado respecto a su presunta participación dentro del grupo criminal. De acuerdo con la dependencia, Mauro Alberto “N” negó tener vínculos con la organización delictiva señalada durante las diligencias ministeriales. ‘JANDO’ FUE ENTREGADO A ESTADOS UNIDOS EN 2025 La Fiscalía recordó que en agosto de 2025 Mauro Alberto “N” fue entregado a autoridades estadounidenses junto con otros 25 presuntos delincuentes de alta peligrosidad, con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional. No obstante, precisó que dicha entrega no implicó el cierre de las investigaciones que mantiene abiertas la autoridad ministerial mexicana. PERITAJES LO VINCULAN CON EL VUELO DE 2024 USADO PARA TRASLADAR A ‘EL MAYO’ La FGR informó que en junio de 2026, tras una revisión de las carpetas de investigación, se localizaron indicios que permitieron establecer coincidencias entre la voz y las huellas dactilares de Mauro Alberto “N” con las del piloto que trasladó el 26 de junio de 2024 a Ismael “N” y Joaquín “N” desde Culiacán hacia el estado de Nuevo México, en Estados Unidos. La dependencia señaló que estos resultados forman parte de los datos de prueba integrados en las investigaciones ministeriales.

INVESTIGACIÓN PERMANECE ABIERTA La Fiscalía General de la República enfatizó que la entrega del imputado a autoridades estadounidenses no extingue las investigaciones que se desarrollan en México. Indicó que conserva las grabaciones, dictámenes periciales, entrevistas y demás elementos de prueba integrados en las carpetas de investigación, además de que podrá solicitar nuevas diligencias mediante los mecanismos de asistencia jurídica y cooperación entre México y Estados Unidos para continuar con el esclarecimiento de los hechos.