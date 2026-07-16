Mienten, sí sabían que ‘El Jando’ era el piloto que trasladó a ‘El Mayo’: Loret de Mola

CDMX.- El periodista Carlos Loret de Mola acusa que es falso que el gobierno de Claudia Sheinbaum se haya enterado apenas que Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, era el piloto que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada y a Joaquín Guzmán López el pasado 25 de julio de 2024 de Culiacán a Nuevo México, cuando fue detenido por las autoridades estadounidenses. Hoy en sus Historias de Reportero, el editorialista advierte que desde febrero de 2025 las autoridades mexicanas conocían la identidad de Núñez Ojeda, a quien posteriormente entregaron, en agosto de 2025, “a Estados Unidos junto a otros 25 delincuentes de alta peligrosidad” pese a conocer ese dato.

“Nos quieren volver a engañar. Tienen un apetito insaciable por el engaño. La explicación del gobierno sobre por qué entregaron a Estados Unidos al piloto de la aeronave que se llevó a ‘El Mayo’ Zambada los exhibe en una contradicción tan flagrante que es evidente que ellos la detectaron. Se dieron cuenta. Y aun así decidieron mentirnos”, escribe el periodista. De acuerdo con Loret, esa farsa institucional se cae con las contradicciones en que incurre la propia información oficial, en este caso, el reciente comunicado de la Fiscalía General de la República (FGR) y las declaraciones de Omar García Harfuch el 11 de febrero de 2025, cuando el propio secretario de Seguridad confirmó la identidad y participación del piloto desde la conferencia mañanera. “En la mañanera del 11 de febrero de 2025, tres días después de la detención de ‘El Jando’ (registrada el 8 de febrero de 2025), Omar García Harfuch contestó a la pregunta expresa de si se trataba del piloto que había llevado a ‘El Mayo’: ‘Sí, podemos adelantar que esta persona, en efecto, es un piloto de confianza del líder de la célula delictiva que tiene que ver con la privación ilegal de la persona que fue entregada en Estados Unidos”, expone el conductor del noticiero principal de Latinus en su columna.

UN ENREDO QUE ‘RAYA EN LO CÓMICO’, ASÍ CALIFICA LORET EL COMUNICADO DE LA FGR El autor de Historias de Reportero califica el reciente comunicado de la FGR, donde intentó aclarar la situación del piloto, como “un enredo que ellos mismos armaron, haciendo un ridículo que raya en lo cómico”. Según la cronología publicada por la Fiscalía, “El Jando” fue detenido el 8 de febrero de 2025 en Jesús María, Culiacán. La dependencia asegura que el detenido mintió sobre su identidad y que, bajo un nombre falso, fue entregado a Estados Unidos en agosto de 2025 junto a otros 25 delincuentes.

Para justificar el “error” cometido al entregarlo a Estados Unidos, la FGR sostiene que fue apenas en este mes cuando, mediante cruces de huellas dactilares y análisis de voz, “descubrieron” que el extraditado era en realidad el piloto del Cártel de Sinaloa que participó en el plagio del capo. “Con esto la FGR está diciendo que entregaron al personaje a Estados Unidos sin saber que era el piloto que llevó a ‘El Mayo’”, subraya, exponiendo la supuesta torpeza de las autoridades.

No obstante, según las observaciones del periodista, esta versión choca con las declaraciones hechas por García Harfuch tres días después de la detención de “El Jando”, cuando admitió que sabían de quién se trataba. Para Loret de Mola, es inverosímil que el gobierno anunciara públicamente la captura del piloto en 2025 –tras un operativo que costó la vida a un militar–, procediera a extraditarlo meses después y ahora pretenda hacer creer a la opinión pública que ignoraba su identidad. “El gabinete de seguridad de Sheinbaum sabía e hizo público que habían detenido al piloto ese febrero de 2025. Fue en un enfrentamiento donde perdió la vida un elemento del Ejército y cinco más resultaron heridos. Lo confirma el comunicado de ayer. Pero seis meses después de la detención, la FGR entregó al piloto a Estados Unidos. Y once meses después, la FGR nos quiere hacer creer que acaba de descubrir que era el piloto”, expone las contradicciones. Loret de Mola considera que se trata de una farsa “comunicada además de manera desastrosa”, que expone una “tremenda incapacidad y torpeza de las autoridades mexicanas”. Esto sin contar el error o engaño de “Rosa Icela Rodríguez, entonces secretaria de Seguridad de AMLO”, quien señaló a Larry Curtis Parker, un piloto privado estadounidense, de ser el conductor de la aeronave, dando información equivocada sobre la avioneta y el lugar de despegue.

Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum defendió, durante su conferencia de prensa, la entrega de Mauro Alberto Núñez Ojeda “El Jando”, bajo el argumento de que “se llevó a cabo en estricto cumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional”, ello pese a que se deslindó de haber participado en las reuniones donde se definió su entrega de 26 delincuentes de alta peligrosidad, entre ellos, “El Jando”. “En esas reuniones, como lo comenté desde la primera entrega, participó directamente el gabinete de Seguridad; no participé personalmente en esas reuniones y ellos hicieron una investigación muy exhaustiva de cada una de las personas que debía enviarse y cada uno de ellos con el análisis de riesgo de lo que podían representar por estar en México”, dijo la mandataria, pese a que la FGR acaba de informar que lo entregaron sin conocer que se trataba del piloto que condujo la avioneta que trasladó a Zambada a EU.