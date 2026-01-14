Casos como el de Debanhi y Armando Castilla no ayudan a confiar en la Fiscalía de NL: Mario Escobar

Mario Escobar, padre de la joven Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, víctima de desaparición y presunto feminicidio, dijo que casos como la detención ilegal del director de Vanguardia, Armando Castilla, y el de su hija no ayudan para nada a tener confianza en las autoridades de la Fiscalía de Nuevo León.

‘Estos temas no nos ayudan en nada a confiar en las autoridades tendrían que hacer una limpia para poder trabajar para la ciudadanía y que la gente vuelva a confiar en ellos’, aseguró.

Recordó que ante las fallas y omisiones de la Fiscalía estatal, el caso de Debanhi Susana tuvo que ser atraído por la Fiscalía General de la República (FGR).

El padre de familia también cuestionó cómo es posible que la Fiscalía del estado haga un derroche de recursos y horas hombre para ir tras una persona inocente a la que intentó montársele un caso.

‘Que la Fiscalía en este caso de Nuevo León arme un caso sin argumentos y que arme un operativo y que invierta tanto tiempo y dinero, eso me queda bien claro en el operativo en horas hombre, trabajas y luego resulta que no pasó nada que la persona sale librada sin ninguna penalización’, señaló.

Añadió que la Fiscalía contra quien debe ir es contra las personas que falsearon la información al acusar a Castilla del delito de fraude, sin un sustento para ello.

‘De alguna manera sí es correcto que la Fiscalía actue en contra de las personas que falsearon información y que deslinde cualquier responsabilidad’, expuso.

Agregó que el Fiscal Javier Flores Saldívar debería de poner “mano dura” contra las personas que están cometiendo estas irregularidades.

‘Porque la falsedad de información es un delito y al final del día hay que tipificarlo como tal’, apuntó.

Señaló que ahora la víctima fue el directivo de un periódico, pero cualquiera puede estar sujeto a estas irregularidades.

‘Lamentablemente, cualquier persona estamos expuestas a ser víctimas de una falsedad de información y que nos abran una carpeta sin argumentos y como quiera queda ahí el antecedente. Entonces hay que tener mucho cuidado y tratar de hacer una limpia, de sacar a la gente mala que está dentro de la Fiscalía’, afirmó.

En su caso, dijo, que le tocó mucha gente “que no sirve para nada” y también algunas personas buenas que apuesta por el beneficio de la ciudadanía.