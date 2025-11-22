Catean crematorio clandestino de mascotas habilitado en una panadería, en NL

Monterrey, Nuevo León.- El reporte de una panadería que funcionaba como crematorio clandestino de mascotas llevó a un cateo del inmueble en donde se localizaron restos óseos calcinados, en Monterrey, Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó de la diligencia que se ejecutó a un inmueble ubicado sobre la avenida Eugenio Garza Sada entre las calles José María Morelos y Genaro Garza García, en la colonia Caracol.

El cateo se realizó este viernes en el negocio denominado “Panadería Lisboa”.

TE PUEDE INTERESAR: Por el delito de trata de personas, catean vivienda en Nuevo León