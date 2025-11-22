Catean crematorio clandestino de mascotas habilitado en una panadería, en NL
Restos óseos y cenizas fueron asegurados durante el cateo a la “Panadería Lisboa”, señalada como crematorio clandestino de mascotas en Monterrey
Monterrey, Nuevo León.- El reporte de una panadería que funcionaba como crematorio clandestino de mascotas llevó a un cateo del inmueble en donde se localizaron restos óseos calcinados, en Monterrey, Nuevo León.
La Fiscalía General de Justicia del estado informó de la diligencia que se ejecutó a un inmueble ubicado sobre la avenida Eugenio Garza Sada entre las calles José María Morelos y Genaro Garza García, en la colonia Caracol.
El cateo se realizó este viernes en el negocio denominado “Panadería Lisboa”.
LLAMADA ANÓNIMA PERMITIÓ LA UBICACIÓN DE UN CREMATORIO CLANDESTINOS DE MASCOTAS
La FGJNL precisó que los actos de investigación derivaron de un Informe Policial Homologado en el que Protección Civil de Monterrey refirió atender una llamada anónima informando de olores fétidos.
Precisó que al acudir al local percibieron olor a quemado y se percataron que era un crematorio clandestino de mascotas.
En el sitio hallaron: restos óseos calcinados localizados al interior de un recipiente metálico, restos óseos calcinados localizados al interior de un horno ubicado en área de crematorio, cenizas recolectadas en el área de cochera.
También cenizas recolectadas en el área de cochera, muestra de hollín recolectado de un ducto cilíndrico en la terraza de la segunda planta del inmueble, una mancha rojiza y diversos recipientes con sustancias.
Durante el despliegue operativo también fue asegurada una motocicleta de la marca Italika color negro. El inmueble quedó asegurado por el Ministerio Público con resguardo a cargo de la corporación correspondiente.