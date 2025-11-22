Catean crematorio clandestino de mascotas habilitado en una panadería, en NL

México
/ 22 noviembre 2025
    Autoridades catearon la “Panadería Lisboa” en Monterrey tras una denuncia por olores fétidos y hallaron un crematorio clandestino de mascotas con restos óseos y cenizas dentro del inmueble Fotos: cortesía
Restos óseos y cenizas fueron asegurados durante el cateo a la “Panadería Lisboa”, señalada como crematorio clandestino de mascotas en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- El reporte de una panadería que funcionaba como crematorio clandestino de mascotas llevó a un cateo del inmueble en donde se localizaron restos óseos calcinados, en Monterrey, Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó de la diligencia que se ejecutó a un inmueble ubicado sobre la avenida Eugenio Garza Sada entre las calles José María Morelos y Genaro Garza García, en la colonia Caracol.

El cateo se realizó este viernes en el negocio denominado “Panadería Lisboa”.

LLAMADA ANÓNIMA PERMITIÓ LA UBICACIÓN DE UN CREMATORIO CLANDESTINOS DE MASCOTAS

La FGJNL precisó que los actos de investigación derivaron de un Informe Policial Homologado en el que Protección Civil de Monterrey refirió atender una llamada anónima informando de olores fétidos.

Precisó que al acudir al local percibieron olor a quemado y se percataron que era un crematorio clandestino de mascotas.

En el sitio hallaron: restos óseos calcinados localizados al interior de un recipiente metálico, restos óseos calcinados localizados al interior de un horno ubicado en área de crematorio, cenizas recolectadas en el área de cochera.

También cenizas recolectadas en el área de cochera, muestra de hollín recolectado de un ducto cilíndrico en la terraza de la segunda planta del inmueble, una mancha rojiza y diversos recipientes con sustancias.

Durante el despliegue operativo también fue asegurada una motocicleta de la marca Italika color negro. El inmueble quedó asegurado por el Ministerio Público con resguardo a cargo de la corporación correspondiente.

Temas


Cateos
Mascotas

Localizaciones


Monterrey
Nuevo León

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

