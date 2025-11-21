Por el delito de trata de personas, catean vivienda en Nuevo León

México
/ 21 noviembre 2025
    Por el delito de trata de personas, catean vivienda en Nuevo León
    En busca de indicios por la integración de una carpeta por el delito de trata de personas a través de la mendicidad, elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León catearon una vivienda. FOTO: CORTESÍA
    Por el delito de trata de personas, catean vivienda en Nuevo León
    En busca de indicios por la integración de una carpeta por el delito de trata de personas a través de la mendicidad, elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León catearon una vivienda. FOTO: CORTESÍA
    Por el delito de trata de personas, catean vivienda en Nuevo León
    En busca de indicios por la integración de una carpeta por el delito de trata de personas a través de la mendicidad, elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León catearon una vivienda. FOTO: CORTESÍA
    Por el delito de trata de personas, catean vivienda en Nuevo León
    En busca de indicios por la integración de una carpeta por el delito de trata de personas a través de la mendicidad, elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León catearon una vivienda. FOTO: CORTESÍA
    Por el delito de trata de personas, catean vivienda en Nuevo León
    En busca de indicios por la integración de una carpeta por el delito de trata de personas a través de la mendicidad, elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León catearon una vivienda. FOTO: CORTESÍA
    Por el delito de trata de personas, catean vivienda en Nuevo León
    En busca de indicios por la integración de una carpeta por el delito de trata de personas a través de la mendicidad, elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León catearon una vivienda. FOTO: CORTESÍA

Posibles menores de edad víctimas de mendicidad; se recolectaron indicios: cartón con escritos, una mochila con prendas, monedas y billetes

MONTERREY, NL.- En busca de indicios por la integración de una carpeta por el delito de trata de personas, elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León catearon una vivienda en el municipio de Monterrey.

El cateo se ejecutó la noche del jueves y la FGJNL especificó que el origen de la investigación consiste en la búsqueda y localización de posibles víctimas del delito de corrupción de menores a través de la mendicidad, cartelones con leyendas para solicitar ayuda o dinero, así como documentos de identidad y objetos diversos potencialmente utilizados para la realización de actividades ilícitas descritas en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar delitos en Materia de Trata de Personas.

TE PUEDE INTERESAR: Preocupa a Nuevo León ‘cifra negra’ de violencia contra las mujeres

Un agente del Ministerio Público Investigador asignado a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Materia de Trata de Personas, con el apoyo de detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) ejecutaron la orden de cateo.

El inmueble intervenido se ubica en la calle José Justo Corro, en la colonia 10 de marzo, en la capital del estado.

TE PUEDE INTERESAR: Privan de la vida a madre de familia y su hijo de 8 años en ataque armado, en NL

El resultado que se obtuvo fue positivo y en el sitio se recolectaron como indicios: un fragmento de cartón con diversos escritos, una mochila con diversas prendas, monedas y billetes, así como varios artículos, también un DVR.

En las acciones no hubo personas detenidas y el inmueble quedó con resguardo a cargo de la corporación correspondiente.

Temas


Cateos
Menores De Edad
Trata De Personas

Localizaciones


Nuevo León

Organizaciones


FGE

true

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

COMENTARIOS

Selección de los editores
La detención de sus escoltas abre nuevas líneas de investigación, tanto sobre la seguridad personal del alcalde como sobre posibles fallas institucionales.

Caen seis del equipo de seguridad de Manzo en Michoacán
Los últimas datos económicos marcan un fin a la racha de tres trimestres consecutivos con crecimiento a tasa anual.

Se contrae 0.3% la economía mexicana
Claudia Sheinbaum afirmó que no existe evidencia de lavado de dinero o vínculos con el crimen organizado en Vector, Intercam o CIBanco, pese a los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Sheinbaum afirma que no hay evidencia de lavado de dinero en Vector, Intercam o CIBanco

Los tabasqueños enloquecieron con la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, quien no sólo ostentaba el título de Miss México 2025, también el ser la Flor de Tabasco 2018.

Tabasco ‘enloqueció’ con la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025
La frase no es más rico el que más tiene sino el que menos necesita se recuerda en cada celebración del Día de Usar Menos Cosas.

Aprendiendo a vivir ‘con menos’, a favor de un mundo menos consumista
Tramitar la CURP biométrica 2025 es gratuito y voluntario. Consulta los módulos disponibles en México, requisitos y tiempos del proceso.

¿Dónde tramito la CURP biométrica?... Estos son los módulos en todo México
La Carrera Cristo Rey 2025 se correrá este domingo en La Libertad, Saltillo.

Todo sobre la Carrera Cristo Rey 2025 en Saltillo: costo, kit, premios y cómo registrarte
Mensaje. La presidenta aseguró que este triunfo rompe con la idea de que las mujeres ‘calladitas se ven más bonitas’.

‘Es un ejemplo’ Felicita Sheinbaum a Fátima por ganar Miss Universo México