Por el delito de trata de personas, catean vivienda en Nuevo León

MONTERREY, NL.- En busca de indicios por la integración de una carpeta por el delito de trata de personas, elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León catearon una vivienda en el municipio de Monterrey.

El cateo se ejecutó la noche del jueves y la FGJNL especificó que el origen de la investigación consiste en la búsqueda y localización de posibles víctimas del delito de corrupción de menores a través de la mendicidad, cartelones con leyendas para solicitar ayuda o dinero, así como documentos de identidad y objetos diversos potencialmente utilizados para la realización de actividades ilícitas descritas en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar delitos en Materia de Trata de Personas.

Un agente del Ministerio Público Investigador asignado a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Materia de Trata de Personas, con el apoyo de detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) ejecutaron la orden de cateo.

El inmueble intervenido se ubica en la calle José Justo Corro, en la colonia 10 de marzo, en la capital del estado.

El resultado que se obtuvo fue positivo y en el sitio se recolectaron como indicios: un fragmento de cartón con diversos escritos, una mochila con diversas prendas, monedas y billetes, así como varios artículos, también un DVR.

En las acciones no hubo personas detenidas y el inmueble quedó con resguardo a cargo de la corporación correspondiente.