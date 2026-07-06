Cateo en Escobedo, NL deja el aseguramiento de 111 mil litros de hidrocarburo
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En acciones del Ejército, Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) se logró el aseguramiento
Monterrey, Nuevo León.- Un total de 111 mil litros de hidrocarburo fueron asegurados en un cateo a un inmueble en Escobedo, Nuevo León.
A través de un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó de las acciones en las que participaron también elementos de la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y Seguridad Física de Pemex.
En el lugar también se aseguraron cuatro tractocamiones, el inmueble, nueve semirremolques tipo tanque, seis frank thank, un tanque horizontal con una bomba cuenta litros y una manguera despachadora, cuatro dollys, dos tanques verticales, dos motobombas en remolque con cuenta litros, 61 cubitanques, cinco contenedores cilíndricos metálicos, cuatro cilos color gris, cinco vehículos, una motocicleta y un montacargas.
Lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Escobedo.