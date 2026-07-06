Cateo en Escobedo, NL deja el aseguramiento de 111 mil litros de hidrocarburo

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    Cateo en Escobedo, NL deja el aseguramiento de 111 mil litros de hidrocarburo
    Sedena, Guardia Nacional, FGR y Pemex aseguraron 111 mil litros de hidrocarburo, tractocamiones y autotanques en un inmueble de Escobedo. Fotos: cortesía
    Cateo en Escobedo, NL deja el aseguramiento de 111 mil litros de hidrocarburo
    Cateo en Escobedo, NL deja el aseguramiento de 111 mil litros de hidrocarburo

En acciones del Ejército, Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) se logró el aseguramiento

Monterrey, Nuevo León.- Un total de 111 mil litros de hidrocarburo fueron asegurados en un cateo a un inmueble en Escobedo, Nuevo León.

A través de un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó de las acciones en las que participaron también elementos de la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y Seguridad Física de Pemex.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/departamento-del-tesoro-de-eu-ganancias-de-huachicol-fiscal-financian-campanas-politicas-PI21832850
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En el lugar también se aseguraron cuatro tractocamiones, el inmueble, nueve semirremolques tipo tanque, seis frank thank, un tanque horizontal con una bomba cuenta litros y una manguera despachadora, cuatro dollys, dos tanques verticales, dos motobombas en remolque con cuenta litros, 61 cubitanques, cinco contenedores cilíndricos metálicos, cuatro cilos color gris, cinco vehículos, una motocicleta y un montacargas.

Lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Escobedo.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

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