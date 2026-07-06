$!Cateo en Escobedo, NL deja el aseguramiento de 111 mil litros de hidrocarburo

Monterrey, Nuevo León.- Un total de 111 mil litros de hidrocarburo fueron asegurados en un cateo a un inmueble en Escobedo, Nuevo León.

A través de un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó de las acciones en las que participaron también elementos de la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y Seguridad Física de Pemex.