$!Cateos por denuncias de robos de autos dejan cuatro detenidos, en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- En tres cateos ejecutados por denuncias de robo de vehículos, elementos de la Fiscalía General de Justicia estatal lograron la detención de cuatro personas, entre ellas, una mujer, en Nuevo León.

El propio órgano autónomo de justicia informó de los hechos ejecutados ayer lunes en tres inmuebles ubicados en el Fraccionamiento Los Naranjos, la colonia Zaragoza y la Avenida José María Parás en Montemorelos, al sur del estado.

Los detenidos son tres hombres y una mujer, además de que se logró el aseguramiemto de 18 unidades tipo motocicleta y tres vehículos Sedán.