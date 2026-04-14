Cateos por denuncias de robos de autos dejan cuatro detenidos, en Nuevo León

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México
/ 14 abril 2026
    Cateos por denuncias de robos de autos dejan cuatro detenidos, en Nuevo León
    La Fiscalía de Nuevo León realizó cateos en distintos puntos debido a denuncias de robos Cortesía

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) ejecutaron los cateos en el municipio de Montemorelos

Monterrey, Nuevo León.- En tres cateos ejecutados por denuncias de robo de vehículos, elementos de la Fiscalía General de Justicia estatal lograron la detención de cuatro personas, entre ellas, una mujer, en Nuevo León.

El propio órgano autónomo de justicia informó de los hechos ejecutados ayer lunes en tres inmuebles ubicados en el Fraccionamiento Los Naranjos, la colonia Zaragoza y la Avenida José María Parás en Montemorelos, al sur del estado.

Los detenidos son tres hombres y una mujer, además de que se logró el aseguramiemto de 18 unidades tipo motocicleta y tres vehículos Sedán.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/durante-marzo-fgr-logra-82-sentencias-y-el-aseguramiento-de-armas-y-drogas-en-nuevo-leon-MC20005944
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De las unidades aseguradas 10 cuentan con reporte de robo vigente y 11 tienen irregularidades diversas como ausencia de placas, así como número de serie tallado.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público Investigador para determinar su situación legal mientras que los inmuebles fueron asegurados y a quedaron a cargo de la corporación correspondiente.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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