Durante marzo FGR logra 82 sentencias y el aseguramiento de armas y drogas, en Nuevo León
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La FGR brindó un reporte de las acciones que realizó en contra del crimen durante el mes de marzo
Monterrey, Nuevo León.- Durante el mes de marzo, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencias para 68 personas en procedimiento abreviado, además de 14 en juicio oral, y realizó un cateo y nueve operativos-aseguramientos, entre otras acciones.
La dependencia federal informó de que también obtuvo vinculación a proceso de 84 imputados en 64 asuntos por diversos delitos federales, logró la judicialización de 81 carpetas por delitos previstos en la Ley General de Salud y en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, entre otros.
Como resultado de acciones de inteligencia e investigación, se recibieron 476 mandamientos ministeriales, se dio cumplimiento a 469 de estos y se cumplieron 17 órdenes de aprehensión.
Durante el mes se realizó un cateo, nueve operativos-aseguramientos, en donde se lograron confiscar más de 375 kilos de marihuana, 13 mil litros de hidrocarburo, dos armas largas, tres armas cortas, 500 cartuchos, siete cargadores, cuatro partes para armas de fuego y 22 placas balísticas, tres vehículos, un inmueble y hubo tres detenidos.