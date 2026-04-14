$!Durante marzo FGR logra 82 sentencias y el aseguramiento de armas y drogas, en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Durante el mes de marzo, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencias para 68 personas en procedimiento abreviado, además de 14 en juicio oral, y realizó un cateo y nueve operativos-aseguramientos, entre otras acciones.

La dependencia federal informó de que también obtuvo vinculación a proceso de 84 imputados en 64 asuntos por diversos delitos federales, logró la judicialización de 81 carpetas por delitos previstos en la Ley General de Salud y en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, entre otros.