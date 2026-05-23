Ceci Flores denuncia amenazas y acusa intento de minimizar hallazgos en rancho de Lagos de Moreno

A través de un video difundido en redes sociales, la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora afirmó que existen elementos y evidencia gráfica que, desde su perspectiva, respaldan las denuncias hechas por madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas.

La activista Ceci Flores Armenta denunció públicamente que autoridades buscan minimizar los hallazgos realizados en un rancho ubicado en las inmediaciones de Lagos de Moreno, luego de que colectivos de búsqueda señalaran que el lugar habría sido utilizado como un presunto crematorio clandestino.

CECI FLORES ACUSA INTENTO DE DESACREDITAR HALLAZGOS

En el mensaje difundido públicamente, Ceci Flores aseguró que las autoridades intentan desacreditar el trabajo realizado por los colectivos ciudadanos de búsqueda.

“Una forma de querer evadir la realidad de las autoridades es querer desmentir la labor de las madres buscadoras. En el rancho que encontramos para Lagos de Moreno, Jalisco, es un crematorio, lo pueden ver en las redes sociales, la difusión que le hemos dado, fotografías, videos”, declaró.

La activista sostuvo que, pese a las versiones oficiales, continúan existiendo indicios que han sido compartidos públicamente por colectivos y familiares.

“Ahora las autoridades quieren desmentir que no es un crematorio, que no había personas reclutadas, y una forma de hacerlo es empezar a amenazar y a amedrentar a las madres”, agregó.

CECI FLORES DENUNCIA AMENAZAS Y PRESIONES ANTES DE NUEVA BÚSQUEDA

Ceci Flores también afirmó que ha recibido amenazas y actos de intimidación relacionados con las búsquedas programadas para este fin de semana en la región de Lagos de Moreno y Guadalajara.

“Yo he estado recibiendo amenazas tipo amedrentaciones para que no vayamos a la búsqueda que tenemos programada para este fin de semana”, señaló.

No obstante, aseguró que las actividades de búsqueda continuarán pese a los riesgos denunciados por integrantes de los colectivos.

“Pero el que no vaya a la búsqueda yo no quiere decir que la búsqueda se va a acabar. Hay madres que necesitan estar buscando a sus desaparecidos en Lagos de Moreno, en Guadalajara”, expresó.

La activista indicó que familiares de personas desaparecidas consideran que podrían existir indicios relacionados con sus seres queridos dentro del predio señalado.

“Hay personas que tienen la certeza que ahí pueden estar sus familiares porque se encontraron credenciales, teléfono, vestimenta que ellos identifican”, afirmó.

’NO PUEDEN TAPAR EL SOL CON UN DEDO’: CECI FLORES

Durante el video difundido en redes sociales, la fundadora de Madres Buscadoras de Sonora sostuvo que las autoridades no deben ocultar la situación relacionada con desapariciones en el país.

“No pueden querer ocultar la verdad, no pueden tapar el sol con un dedo, tienen que en verdad darse cuenta de la realidad que se está viviendo. Ellos quieren ocultar la verdad que nosotros estamos destapando”, declaró.

Asimismo, cuestionó lo que consideró un intento de controlar la narrativa pública sobre los hechos denunciados.

“El querer manipular la información a su conveniencia para que no piensen que todo está bien, que todo está mejor, que no está pasando nada, no es verdad, nada está bien”, expresó.

La activista agregó que continúan aumentando los casos de desapariciones y violencia en distintas regiones del país.

“Cada día hay más desaparecidos, más ejecutados, más madres buscadoras. Nos están amenazando, están amedrentando, están queriendo hacer todo con tal de que ya no sigamos la búsqueda en esos lugares y no sigamos visibilizando la realidad que está pasando”, señaló.

CECI FLORES SEÑALA AFECTACIONES A LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE ELLA Y SU FAMILIA

Ceci Flores aseguró además que las presiones también se han reflejado en temas relacionados con medidas de protección y seguridad para ella y su familia.

“Yo estoy recibiendo amedrentaciones y represalias, hasta queriéndole dañar a mi familia”, afirmó.

De acuerdo con su testimonio, una de las formas de intimidación consistiría en retirar o limitar medidas de protección.

“Amedrentar es una forma, el quitarnos la seguridad es una forma de amedrentarnos y decir: ‘Pues sí, si sigues con la búsqueda, pues no vas a tener seguridad para hacerlo y no te vamos a dar la protección que necesitas para seguir buscando’”, declaró.