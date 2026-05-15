Colectivo de búsqueda localiza nuevo campo de extermino en Tamaulipas

REYNOSA, TAMPS.- Un nuevo campo de exterminio fue localizado por el Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas en Miguel Alemán.

Se trata de seis cocinas y fosas clandestinas donde se encontraban siete osamentas completas, así como diversas prendas de vestir.

En el operativo participaron integrantes de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, personal de la Secretaría de Salud y elementos de la Guardia Nacional, así como integrantes del colectivo.