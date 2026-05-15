Colectivo de búsqueda localiza nuevo campo de extermino en Tamaulipas

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    Colectivo de búsqueda localiza nuevo campo de extermino en Tamaulipas
    Las buscadoras informaron que detectaron playeras tipo polo, pantalones, sudaderas, shorts, botas y artículos personales que podrían ayudar en la identificación de los restos. Cuartoscuro

Se trata de seis ‘cocinas’ y fosas clandestinas donde se encontraron siete osamentas completas

REYNOSA, TAMPS.- Un nuevo campo de exterminio fue localizado por el Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas en Miguel Alemán.

Se trata de seis cocinas y fosas clandestinas donde se encontraban siete osamentas completas, así como diversas prendas de vestir.

En el operativo participaron integrantes de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, personal de la Secretaría de Salud y elementos de la Guardia Nacional, así como integrantes del colectivo.

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Fue así como se encontraron restos óseos con exposición térmica cerca de seis cocinas donde se supone, calcinaban los cuerpos.

Se encontraron además seis fosas clandestinas con osamentas, ropa, zapatos, pulseras y una placa vehicular de Tamaulipas.

LOCALIZAN RESTOS DE CUERPOS

El Colectivo dio a conocer que en el lugar detectaron playeras tipo polo, pantalones, sudaderas, shorts, botas y artículos personales que podrían ayudar en la identificación de los restos.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención fue una fosa donde presuntamente se localizaron restos de dos cuerpos, además de una pulsera verde de San Judas Tadeo y una placa colocada en un fémur.

El colectivo hizo un llamado a familias con personas desaparecidas para revisar las prendas y objetos encontrados, y en caso de reconocer alguno, acudir ante la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas para solicitar confrontas genéticas y avanzar en posibles.

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Para tal efecto, es necesario contar con denuncia formal y perfiles genéticos completos para facilitar los procesos de identificación forense.

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