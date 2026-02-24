Chocan camión de pasajeros y auto particular sobre la carretera a Saltillo, en Nuevo León

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 24 febrero 2026
    Chocan camión de pasajeros y auto particular sobre la carretera a Saltillo, en Nuevo León
    Un Versa se impactó contra camión de la ruta 107 en carretera a Saltillo, a la altura de Praderas de Santa Catarina; reportan dos lesionados leves. Fotos: cortesía

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y corporaciones municipales atendieron el choque en la carretera a Saltillo

Monterrey, Nuevo León.- Un choque entre un camión urbano y un vehículo particular se registró la mañana de este martes sobre la carretera a Saltillo a la altura de la colonia Praderas de Santa Catarina, en Santa Catarina, Nuevo León.

Protección Civil del estado informó que atendió el accidente en el que el vehículo particular se impactó contra el camión de ruta el cual hizo alto para que bajaran pasajeros en el lugar.

TE PUEDE INTERESAR: NL: Se hacía pasar por turista para traficar metanfetamina en su auto

$!Chocan camión de pasajeros y auto particular sobre la carretera a Saltillo, en Nuevo León

La unidad particular es un Versa en color rojo con placas de circulación SEC-897-C que era conducido por Juan Ramos, de 56 años.

Por su parte, el camión de la ruta 107 troncal García número económico 766 era conducido por Rogelio Durán, de 36 años.

Con lesiones menores fueron reportados el conductor del vehículo Versa y una mujer que en esos momentos descendía del camión de pasajeros.

Al sitio se movilizaron elementos de PCNL, Protección Civil Santa Catarina y Vialidad del mismo ayuntamiento.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques

Localizaciones


Nuevo León
Santa Catarina

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Caballo de Troya

Caballo de Troya
true

La muerte de ‘El Mencho’ y el reto del gobierno de Sheinbaum
Aunque la situación dista de ser normal, muchos quieren creer que todo pasará pronto.

Tras la muerte de ‘El Mencho’ y los bloqueos, la gente vuelve a su cotidianidad con miedo
El integrante del clan Carradine falleció a los 71 años; su familia informó que enfrentó durante dos décadas el trastorno bipolar.

Muere Robert Carradine, actor de ‘Lizzie McGuire’, a los 71 años; luchó contra trastorno bipolar
Cada 24 de febrero se celebra el Día de la Bandera en México, un símbolo nacional con más de 200 años de historia que ha cambiado junto con el país y sus transformaciones políticas y sociales.

Día de la Bandera... ¿Qué significan sus colores y cómo cambió este emblema en sus más de 200 años?
Predicciones de Baba Vanga para 2026 incluyen contacto OVNI, guerras, crisis climática y avances médicos. Te contamos qué dicen y por qué generan debate.

¿Se aproxima nave extraterrestre a la Tierra?... Baba Vanga predice contacto OVNI en 2026
Trabajo. Rafael Amaya volverá al universo del narcotráfico en la ficción, ahora como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Rafael Amaya interpretará a ‘El Chapo’ en serie coproducida por Emma Coronel
Guadalajara será sede del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026.

FIFA pide informes por situación de seguridad en México rumbo al Mundial 2026