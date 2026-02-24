Chocan camión de pasajeros y auto particular sobre la carretera a Saltillo, en Nuevo León
Elementos de Protección Civil de Nuevo León y corporaciones municipales atendieron el choque en la carretera a Saltillo
Monterrey, Nuevo León.- Un choque entre un camión urbano y un vehículo particular se registró la mañana de este martes sobre la carretera a Saltillo a la altura de la colonia Praderas de Santa Catarina, en Santa Catarina, Nuevo León.
Protección Civil del estado informó que atendió el accidente en el que el vehículo particular se impactó contra el camión de ruta el cual hizo alto para que bajaran pasajeros en el lugar.
La unidad particular es un Versa en color rojo con placas de circulación SEC-897-C que era conducido por Juan Ramos, de 56 años.
Por su parte, el camión de la ruta 107 troncal García número económico 766 era conducido por Rogelio Durán, de 36 años.
Con lesiones menores fueron reportados el conductor del vehículo Versa y una mujer que en esos momentos descendía del camión de pasajeros.
Al sitio se movilizaron elementos de PCNL, Protección Civil Santa Catarina y Vialidad del mismo ayuntamiento.