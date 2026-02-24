$!Chocan camión de pasajeros y auto particular sobre la carretera a Saltillo, en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Un choque entre un camión urbano y un vehículo particular se registró la mañana de este martes sobre la carretera a Saltillo a la altura de la colonia Praderas de Santa Catarina, en Santa Catarina, Nuevo León.

Protección Civil del estado informó que atendió el accidente en el que el vehículo particular se impactó contra el camión de ruta el cual hizo alto para que bajaran pasajeros en el lugar.

TE PUEDE INTERESAR: NL: Se hacía pasar por turista para traficar metanfetamina en su auto