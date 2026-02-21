$!NL: Se hacía pasar por turista para traficar metanfetamina en su auto

Una mujer fue detenida por autoridades federales cuando presuntamente transportaba metanfetamina de Michoacán a Monterrey, informó la Fiscalía General de la República (FGR), en Nuevo León.

La dependencia federal compartió que a través de una denuncia anónima tuvieron conocimiento de una persona que se hacía pasar por turista; sin embargo, se dedicaba a traficar droga oculta en el tanque de la gasolina de su automóvil con placas del estado de Arizona, Estados Unidos.

