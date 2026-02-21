NL: Se hacía pasar por turista para traficar metanfetamina en su auto
Autoridades federales detectaron traslado de droga desde Michoacán y ubicaron el vehículo tras investigación de la Policía Federal Ministerial
Una mujer fue detenida por autoridades federales cuando presuntamente transportaba metanfetamina de Michoacán a Monterrey, informó la Fiscalía General de la República (FGR), en Nuevo León.
La dependencia federal compartió que a través de una denuncia anónima tuvieron conocimiento de una persona que se hacía pasar por turista; sin embargo, se dedicaba a traficar droga oculta en el tanque de la gasolina de su automóvil con placas del estado de Arizona, Estados Unidos.
Tras una investigación, elementos de la Policía Federal Ministerial lograron la ubicación de la presunta y el vehículo señalado.
La captura se realizó en el kilómetro 129 de la carretera 57 Matehuala-Monterrey, en el entronque San Roberto, en Galeana, Nuevo León.
Al momento de la detención, los policías federales aseguraron la unidad que en un compartimento especial, bajo los asientos traseros, traía unos 30 litros de una sustancia líquida con las características de la metanfetamina.
La conductora de la camioneta y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación quien continúa con la integración de la carpeta correspondiente.