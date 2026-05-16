Cierran carretera de Zacatecas por presuntos explosivos
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Edil de Zacatecas, Miguel Varela, solicita a los ciudadanos no viajar a los municipios de Moyahua, Juchipila, Jalpa, Apozol, Huanusco y Tabasco.
El 16 de mayo se reportó que las autoridades de Zacatecas detectaron artefactos explosivos en el municipio de Tabasco. El hecho fue comunicado por la Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz de Zacatecas.
Tras el informe, elementos de seguridad, pertenecientes a la Guardia Nacional y al Ejército, fueron desplegados en el municipio. Según medios de información estatales y locales, la carretera Villanueva-Tabasco fue cerrada.
Miguel Varela, presidente municipal de Zacatecas, capital, solicitó a los pobladores no visitar o viajar en dirección a los municipios de Moyahua, Juchipila, Jalpa, Apozol, Huanusco y Tabasco.
‘Como parte de los protocolos de seguridad, la carretera en la zona permanece cerrada de manera preventiva a fin de proteger a la población mientras continúan las labores especializadas’ detalló el edil de Zacatecas.
No se ha confirmado la cantidad de los presuntos explosivos interceptados, ni tampoco si hubo detenidos tras el despliegue de las autoridades. Se destacó que la carretera cerrada es una vía principal que conecta al estado de Zacatecas con el de Jalisco, siendo un viaje directo a Guadalajara.