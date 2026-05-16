Cierran carretera de Zacatecas por presuntos explosivos

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    Cierran carretera de Zacatecas por presuntos explosivos
    Despliegan elementos de la Guardia Nacional y del Ejército por presuntos explosivos en la carretera Cuarto oscuro

Edil de Zacatecas, Miguel Varela, solicita a los ciudadanos no viajar a los municipios de Moyahua, Juchipila, Jalpa, Apozol, Huanusco y Tabasco.

El 16 de mayo se reportó que las autoridades de Zacatecas detectaron artefactos explosivos en el municipio de Tabasco. El hecho fue comunicado por la Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz de Zacatecas.

Tras el informe, elementos de seguridad, pertenecientes a la Guardia Nacional y al Ejército, fueron desplegados en el municipio. Según medios de información estatales y locales, la carretera Villanueva-Tabasco fue cerrada.

Miguel Varela, presidente municipal de Zacatecas, capital, solicitó a los pobladores no visitar o viajar en dirección a los municipios de Moyahua, Juchipila, Jalpa, Apozol, Huanusco y Tabasco.

Como parte de los protocolos de seguridad, la carretera en la zona permanece cerrada de manera preventiva a fin de proteger a la población mientras continúan las labores especializadas’ detalló el edil de Zacatecas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/despliegan-a-mil-200-elementos-de-seguridad-en-chilapa-reabren-vias-PB20652287

No se ha confirmado la cantidad de los presuntos explosivos interceptados, ni tampoco si hubo detenidos tras el despliegue de las autoridades. Se destacó que la carretera cerrada es una vía principal que conecta al estado de Zacatecas con el de Jalisco, siendo un viaje directo a Guadalajara.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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