Despliegan a mil 200 elementos de seguridad en Chilapa; reabren vías

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Despliegan a mil 200 elementos de seguridad en Chilapa; reabren vías
    La secretaria de Gobernación aseguró que se restableció el diálogo y “los pobladores” permitieron el paso de las fuerzas de seguridad estatales, y federales. Presidencia

Después de una semana de enfrentamientos y bloqueos en comunidades de Chilapa, Guerrero, los operadores de Los Ardillos y Los Tlacos liberaron las vías

CDMX.-La Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que después de una semana de enfrentamientos y bloqueos en comunidades de Chilapa, Guerrero, los operadores de Los Ardillos y Los Tlacos liberaron las vías y permitieron el ingreso de mil 200 elementos de seguridad.

Aseguró que este martes se restableció el diálogo y “los pobladores” permitieron el paso de las fuerzas de seguridad estatales, y federales, ambulancias y personal médico.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cnn-liga-explosion-cerca-del-aifa-en-la-que-murio-el-payin-a-la-cia-harfuch-rechaza-version-FB20651499

Así volvieron a abrir la carretera estatal Chilapa de Álvarez-José Joaquín de Herrera y otros caminos secundarios.

Lo anterior, expuso la Segob, permitió la atención a las víctimas de desplazamiento forzado, incluida su alimentación y seguridad.

ATIENDEN A DESPLAZADOS

De los más de 900 desplazados desde el inicio de la disputa criminal en la zona, 120 que se encuentran en Alcozacán y Coatzingo rechazaron acudir a un albergue, por lo que les proporcionaron insumos de primera necesidad, como colchonetas, cobertores y generadores de luz.

”En las comunidades de Alcozacán y Coatzingo, en Chilapa, fueron atendidos los integrantes de las familias que dejaron sus hogares por las agresiones de grupos contrarios. Se les proporcionó servicio médico, alimentación y seguridad”, afirmó la dependencia a través de un comunicado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/revelan-que-fgr-reactiva-caso-de-hector-melesio-cuen-e-intromision-de-los-chapitos-en-eleccion-2021-BB20650991

Ahora se encuentran desplegados en la zona 600 oficiales del Ejército en 80 vehículos; 400 elementos de la Guardia Nacional en 50 automóviles; 200 policías estatales con 34 unidades, así como cinco helicópteros.

RESTABLECEN SERVICIO ELÉCTRICO

Además, las autoridades indicaron que ya se restableció el servicio eléctrico y con ello se recuperó el servicio de internet y telefonía.

Mientras tanto, en la capital de Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado instaló un Centro de Mando junto a la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/papa-de-vicente-tiene-carpetas-de-investigacion-por-violencia-familiar-contra-roxana-n-confirma-fge-bc-BB20650188

Asimismo participan el subsecretario de Gobernación, César Yáñez; el comandante de la Novena Región Militar, General José Roberto Flores; el comandante de la Octava Región Naval, Martín Enrique Barney; y el comandante de la 35 Zona Militar, Juan Ignacio Hernández.

También el coordinador Estatal de la Guardia Nacional, Óscar García; el comisionado del Servicio de Protección Federal, Francisco Javier Moreno Montaño; la delegada estatal de la FGR, Neyra Salgado; y el secretario técnico de la Mesa de Paz, Héctor Daniel Ocampo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desplazados
Narcotráfico
Narcoviolencia

Localizaciones


Chilapa
Guerrero

Personajes


Rosa Icela Rodríguez
Evelyn Salgado Pineda

Organizaciones


FGR
SEGOB
Ejército Mexicano

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
La cadena de noticias CNN afirmó que en marzo durante la explosión de una camioneta al salir del AIFA fue un operativo facilitado por elementos de la Agencia Central.

CNN liga explosión cerca del AIFA, en la que murió ‘El Payín’, a la CIA; Harfuch rechaza versión
Según las investigaciones preliminares de la Fiscalía mexiquense, las dos víctimas son originarias de Sinaloa y un familiar los identificó.

Rechaza Fiscalía del Estado de México que explosión en Tecámac haya sido trabajo de la CIA
FGR presuntamente retomará investigaciones sobre la supuesta participación del Cártel de Sinaloa en elección de 2021, en la que resultó electo Rocha y la indagatoria sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén.

Revelan que FGR reactiva caso de Héctor Melesio Cuén e intromisión de ‘Los Chapitos’ en elección 2021
De izquierda a Derecha, el primer ministro británico Keir Starmer y los exministros; David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Lizz Truss, Rishi Sunak.

Desde que el Reino Unido aprobó el Brexit hace 10 años, ha habido seis primeros ministros
El secretario de Defensa de EU, Pete Hegseth, en su comparecencia ante el Congreso en Washington.

Oootra vez manda EU mensaje a México: ‘Intensifican lucha antinarco o EU actuará’
La mujer había desarrollado inicialmente síntomas parecidos a los de la gripe a bordo del crucero de lujo.

Una paciente con hantavirus se encuentra en estado crítico después de que los médicos desestimaron sus síntomas
La publicación de cientos de documentos desclasificados por parte del Pentágono volvió a encender el debate sobre los fenómenos OVNI en Estados Unidos.

¿El Ojo de Sauron?... Pentágono publica documentos secretos sobre el fenómeno OVNI
Rocha Moya: Bien guardadito

Rocha Moya: Bien guardadito