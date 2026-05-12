Despliegan a mil 200 elementos de seguridad en Chilapa; reabren vías

CDMX.-La Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que después de una semana de enfrentamientos y bloqueos en comunidades de Chilapa, Guerrero, los operadores de Los Ardillos y Los Tlacos liberaron las vías y permitieron el ingreso de mil 200 elementos de seguridad. Aseguró que este martes se restableció el diálogo y “los pobladores” permitieron el paso de las fuerzas de seguridad estatales, y federales, ambulancias y personal médico.

Así volvieron a abrir la carretera estatal Chilapa de Álvarez-José Joaquín de Herrera y otros caminos secundarios. Lo anterior, expuso la Segob, permitió la atención a las víctimas de desplazamiento forzado, incluida su alimentación y seguridad.

ATIENDEN A DESPLAZADOS De los más de 900 desplazados desde el inicio de la disputa criminal en la zona, 120 que se encuentran en Alcozacán y Coatzingo rechazaron acudir a un albergue, por lo que les proporcionaron insumos de primera necesidad, como colchonetas, cobertores y generadores de luz. ”En las comunidades de Alcozacán y Coatzingo, en Chilapa, fueron atendidos los integrantes de las familias que dejaron sus hogares por las agresiones de grupos contrarios. Se les proporcionó servicio médico, alimentación y seguridad”, afirmó la dependencia a través de un comunicado.

Ahora se encuentran desplegados en la zona 600 oficiales del Ejército en 80 vehículos; 400 elementos de la Guardia Nacional en 50 automóviles; 200 policías estatales con 34 unidades, así como cinco helicópteros. RESTABLECEN SERVICIO ELÉCTRICO Además, las autoridades indicaron que ya se restableció el servicio eléctrico y con ello se recuperó el servicio de internet y telefonía.

Mientras tanto, en la capital de Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado instaló un Centro de Mando junto a la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Asimismo participan el subsecretario de Gobernación, César Yáñez; el comandante de la Novena Región Militar, General José Roberto Flores; el comandante de la Octava Región Naval, Martín Enrique Barney; y el comandante de la 35 Zona Militar, Juan Ignacio Hernández. También el coordinador Estatal de la Guardia Nacional, Óscar García; el comisionado del Servicio de Protección Federal, Francisco Javier Moreno Montaño; la delegada estatal de la FGR, Neyra Salgado; y el secretario técnico de la Mesa de Paz, Héctor Daniel Ocampo.

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