¡Cierre Total! Se incendia pipa tras volcadura en la autopista Guadalajara-Colima en el km 68 [VIDEO]

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    ¡Cierre Total! Se incendia pipa tras volcadura en la autopista Guadalajara-Colima en el km 68 [VIDEO]
    Incendio en carretera Guadalajara-Colima tras volcadura de pipa VANGUARDIA

La volcadura de una pipa con dos autotanques provocó el cierre de la circulación a la altura de Sayula, Jalisco; cuerpos de emergencia atienden el accidente.

Un choque con incendio mantiene completamente cerrada la autopista Guadalajara-Colima en ambos sentidos. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 68, dentro del municipio de Sayula, Jalisco.

El accidente comenzó tras la volcadura de un camión tipo pipa que transportaba dos autotanques de combustible. Tras el impacto, la unidad comenzó a arder en llamas, provocando una densa columna de humo visible desde varios kilómetros a la redonda.

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ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA EN LA ZONA

Elementos de Protección Civil, bomberos y agentes de la Guardia Nacional ya se encuentran en el lugar trabajando para sofocar el fuego y asegurar la zona. Hasta el momento, las autoridades mantienen la vía bloqueada para evitar riesgos mayores.

Imágenes y videos compartidos por automovilistas en redes sociales muestran la magnitud del fuego y el tráfico completamente detenido en la ruta.

RECOMENDACIONES PARA AUTOMOVILISTAS

Las autoridades piden a los conductores evitar la zona por completo y tomar rutas alternas, ya que las labores de rescate y limpieza podrían extenderse por varias horas.

Se prevé un fuerte tráfico en los accesos hacia Sayula y tramos cercanos a la autopista mientras se realizan las maniobras correspondientes.

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NO SE REPORTAN LESIONADOS HASTA EL MOMENTO

Según los reportes de los medios locales y las actualizaciones de Protección Civil, no se reportan personas lesionadas ni víctimas mortales de manera preliminar.

El operador de la unidad logró salir antes de que los autotanques se incendiaran por completo, por lo que la emergencia se ha enfocado en sofocar el fuego y cerrar la autopista.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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