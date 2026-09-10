¡Cierre Total! Se incendia pipa tras volcadura en la autopista Guadalajara-Colima en el km 68 [VIDEO]

Un choque con incendio mantiene completamente cerrada la autopista Guadalajara-Colima en ambos sentidos. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 68, dentro del municipio de Sayula, Jalisco. El accidente comenzó tras la volcadura de un camión tipo pipa que transportaba dos autotanques de combustible. Tras el impacto, la unidad comenzó a arder en llamas, provocando una densa columna de humo visible desde varios kilómetros a la redonda.

ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA EN LA ZONA Elementos de Protección Civil, bomberos y agentes de la Guardia Nacional ya se encuentran en el lugar trabajando para sofocar el fuego y asegurar la zona. Hasta el momento, las autoridades mantienen la vía bloqueada para evitar riesgos mayores. Imágenes y videos compartidos por automovilistas en redes sociales muestran la magnitud del fuego y el tráfico completamente detenido en la ruta.

RECOMENDACIONES PARA AUTOMOVILISTAS Las autoridades piden a los conductores evitar la zona por completo y tomar rutas alternas, ya que las labores de rescate y limpieza podrían extenderse por varias horas. Se prevé un fuerte tráfico en los accesos hacia Sayula y tramos cercanos a la autopista mientras se realizan las maniobras correspondientes.

NO SE REPORTAN LESIONADOS HASTA EL MOMENTO Según los reportes de los medios locales y las actualizaciones de Protección Civil, no se reportan personas lesionadas ni víctimas mortales de manera preliminar. El operador de la unidad logró salir antes de que los autotanques se incendiaran por completo, por lo que la emergencia se ha enfocado en sofocar el fuego y cerrar la autopista.