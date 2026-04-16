Citlalli Hernández dirigirá Comisión de Elecciones de Morena rumbo a 2027 tras dejar Secretaría de las Mujeres

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México
/ 16 abril 2026
    Citlalli Hernández dirigirá Comisión de Elecciones de Morena rumbo a 2027 tras dejar Secretaría de las Mujeres
    Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, ofreció conferencia para anunciar la incorporación de Citlalli Hernández, quien recientemente renunció a la Secretaría de las Mujeres Cuartoscuro

Citlalli Hernández Mora encabezará Comisión de Elecciones de Morena rumbo a 2027; Luisa María Alcalde Luján confirma reestructura interna

Tras la salida de Citlalli Hernández Mora de la Secretaría de las Mujeres, la dirigencia nacional de Morena informó que la exfuncionaria asumirá la presidencia de la Comisión Nacional de Elecciones del partido con miras al proceso electoral de 2027.

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, confirmó el nombramiento tras una reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). “Venimos de reunión del CEN de Morena y queríamos informarles que tomamos la decisión de nombrar a Citlalli Hernández como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones”, señaló en conferencia de prensa.

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INTEGRACIÓN DE CITLALLI FORMA PARTE DE LA PREPARACIÓN RUMBO A LAS ELECCIONES DE 2027

De acuerdo con la dirigencia del partido, el proceso electoral de 2027 contempla una renovación amplia de cargos públicos en el país, lo que implica una reorganización interna del movimiento.

Alcalde Luján destacó la magnitud de los comicios previstos:

- 17 gubernaturas en disputa

- Renovación de la Cámara de Diputados

- Elecciones en congresos locales

- Renovación de ayuntamientos en 30 entidades

“Ustedes saben que en el 27 viene una elección importantísima... esto para nuestro movimiento implica todo un proceso del cual Citlalli tiene mucha experiencia. Ella ya ha participado en tres procesos”, expresó.

CITLALLI HERNÁNDEZ SERÁ ENCARGADA DE MANTENER LA COALICIÓN CON ALIADOS POLÍTICOS

Además de coordinar la organización electoral interna, Hernández Mora tendrá la encomienda de mantener la coalición con el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, aliados de Morena en procesos recientes.

Sobre esta relación, Alcalde Luján señaló: “Son nuestros aliados. Es muy importante dejarlo claro... gracias a la alianza del PT y el PVEM es que hoy nuestro movimiento tiene mayoría calificada en el congreso”.

Añadió que existe un objetivo compartido entre las fuerzas políticas que integran la coalición: “Estoy convencida de que nos vamos a poner de acuerdo, hay un objetivo común que es la transformación de este país”.

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DESTACAN TRAYECTORIA DE CITLALLI HERNÁNDEZ Y SU EXPERIENCIA EN PROCESOS INTERNOS

Citlalli Hernández Mora ha ocupado cargos dentro de Morena, entre ellos el de secretaria general del partido, además de haber participado previamente en la Comisión Nacional de Elecciones.

Al asumir su nueva responsabilidad, expresó: “Yo soy una militante de la transformación”.

Su designación ocurre en un contexto de fortalecimiento de la estructura partidista, con el objetivo de definir candidaturas y consolidar acuerdos internos de cara al próximo proceso electoral.

CLAUDIA SHEINBAUM CONFIRMÓ LA RENUNCIA DE CITLALLI HERNÁNDEZ DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES

Horas antes del anuncio partidista, la presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre la renuncia de Hernández Mora al cargo en el gobierno federal.

Durante su conferencia matutina, la mandataria relató: “Ayer cuando me vino a ver me dijo quiero entregarle mi renuncia... me dice, es que hablé con Luisa María y quiero irles a ayudar al partido”.

Sheinbaum indicó que, tras la dimisión, se realizará una revisión de perfiles para designar a la persona que ocupará la titularidad de la Secretaría de las Mujeres.

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REORGANIZACIÓN INTERNA DE MORENA RUMBO A LAS ELECCIONES DE 2027

Con este movimiento, Morena ajusta su estructura interna de cara al proceso electoral de 2027, al designar a una figura con experiencia en organización partidista para coordinar la selección de candidaturas y los trabajos previos a la contienda.

La dirigencia señaló que el objetivo es consolidar los procesos internos y garantizar la coordinación con sus aliados políticos en el país.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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