Ciudadano denuncia intento de extorsión de la Fiscalía de Edomex en la carretera México-Pachuca

Un nuevo testimonio de presunta corrupción ha sorprendido a usuarios en redes sociales, luego de la divulgación de un video sobre una persecución en la carretera México-Pachuca, encabezada por supuestos elementos ministeriales adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

En la red social X (antes Twitter) se volvieron viral el caso de un ciudadano, quien denunció intentos de abuso de autoridad y extorsión al circular por los límites territoriales entre el Estado de México e Hidalgo, en su traslado desde una plaza comercial en Tecámac hacia el municipio de Tizayuca, tras haber retirado dinero en efectivo en una sucursal bancaria.

Dicha declaración se suma a otras sobre detenciones arbitrarias en tramos entre municipios como Tecámac, Ecatepec, Coacalco y Cuautitlán Izcalli, lo que aumenta la inseguridad y desconfianza de ciudadanos hacia uniformados.