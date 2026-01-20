Ciudadano denuncia intento de extorsión de la Fiscalía de Edomex en la carretera México-Pachuca

México
/ 20 enero 2026
    Ciudadano denuncia intento de extorsión de la Fiscalía de Edomex en la carretera México-Pachuca
    Un nuevo testimonio de presunta corrupción ha sorprendido a usuarios en redes sociales, luego de la divulgación de un video sobre una persecución en la carretera México-Pachuca, encabezada por supuestos elementos ministeriales adscritos a la FGJEM. VANGUARDIA

En redes sociales se compartieron VIDEOS de una persecución, presuntamente encabezada por elementos ministeriales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México

Un nuevo testimonio de presunta corrupción ha sorprendido a usuarios en redes sociales, luego de la divulgación de un video sobre una persecución en la carretera México-Pachuca, encabezada por supuestos elementos ministeriales adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

En la red social X (antes Twitter) se volvieron viral el caso de un ciudadano, quien denunció intentos de abuso de autoridad y extorsión al circular por los límites territoriales entre el Estado de México e Hidalgo, en su traslado desde una plaza comercial en Tecámac hacia el municipio de Tizayuca, tras haber retirado dinero en efectivo en una sucursal bancaria.

Dicha declaración se suma a otras sobre detenciones arbitrarias en tramos entre municipios como Tecámac, Ecatepec, Coacalco y Cuautitlán Izcalli, lo que aumenta la inseguridad y desconfianza de ciudadanos hacia uniformados.

CIUDADANO DENUNCIA INTENTO DE EXTORSIÓN POR PARTE DE MINISTERIALES DE LA FISCALÍA DEL EDOMEX

De acuerdo con la narración proporcionada en redes sociales, el sujeto iba a bordo de su camioneta cuando se percató de ser perseguido por un automóvil Dodge Charger blanco con matrícula LHG-728-C, presuntamente conducido por los ministeriales, quienes habrían intentado detenerlo en un tramo que carecía de videocámaras de vigilancia.

El medio Infobae México destacó que, según la versión del ciudadano, “los agentes lo siguieron, incluso en varios kilómetros dentro del estado de Hidalgo, para posteriormente retornar, sin que existiera una coordinación visible con autoridades de esa entidad”.

“Si no aflojas, ellos mismos te denuncian y se hacen pasar por víctimas”, declaró el ciudadano. Hasta el momento, no se ha divulgado algún posicionamiento por parte de las autoridades acusadas.

(Con información de Infobae)

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

