Ciudadano denuncia intento de extorsión de la Fiscalía de Edomex en la carretera México-Pachuca
En redes sociales se compartieron VIDEOS de una persecución, presuntamente encabezada por elementos ministeriales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México
Un nuevo testimonio de presunta corrupción ha sorprendido a usuarios en redes sociales, luego de la divulgación de un video sobre una persecución en la carretera México-Pachuca, encabezada por supuestos elementos ministeriales adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
En la red social X (antes Twitter) se volvieron viral el caso de un ciudadano, quien denunció intentos de abuso de autoridad y extorsión al circular por los límites territoriales entre el Estado de México e Hidalgo, en su traslado desde una plaza comercial en Tecámac hacia el municipio de Tizayuca, tras haber retirado dinero en efectivo en una sucursal bancaria.
Dicha declaración se suma a otras sobre detenciones arbitrarias en tramos entre municipios como Tecámac, Ecatepec, Coacalco y Cuautitlán Izcalli, lo que aumenta la inseguridad y desconfianza de ciudadanos hacia uniformados.
CIUDADANO DENUNCIA INTENTO DE EXTORSIÓN POR PARTE DE MINISTERIALES DE LA FISCALÍA DEL EDOMEX
De acuerdo con la narración proporcionada en redes sociales, el sujeto iba a bordo de su camioneta cuando se percató de ser perseguido por un automóvil Dodge Charger blanco con matrícula LHG-728-C, presuntamente conducido por los ministeriales, quienes habrían intentado detenerlo en un tramo que carecía de videocámaras de vigilancia.
El medio Infobae México destacó que, según la versión del ciudadano, “los agentes lo siguieron, incluso en varios kilómetros dentro del estado de Hidalgo, para posteriormente retornar, sin que existiera una coordinación visible con autoridades de esa entidad”.
“Si no aflojas, ellos mismos te denuncian y se hacen pasar por víctimas”, declaró el ciudadano. Hasta el momento, no se ha divulgado algún posicionamiento por parte de las autoridades acusadas.
