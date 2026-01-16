Video revela momentos previos y posteriores al asesinato del periodista Carlos Castro en Poza Rica
Un video difundido en redes sociales muestra la planeación y el ataque armado contra el periodista Carlos Castro dentro de un restaurante de Poza Rica, Veracruz
Un video que circula en redes sociales muestra el momento previo y posterior al asesinato del periodista Carlos Castro, ocurrido el pasado 8 de enero al interior de un restaurante de la ciudad de Poza Rica, al norte del estado de Veracruz. El material audiovisual documenta la llegada de los agresores, la irrupción armada en el establecimiento y el ataque directo contra el comunicador, quien perdió la vida en el lugar.
De acuerdo con la información disponible, la grabación presuntamente fue realizada por uno de los atacantes y tiene una duración aproximada de 35 segundos. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos.
GRABACIÓN MUESTRA LA PLANEACIÓN Y EL ATAQUE ARMADO
El video inicia con una conversación que sostienen los agresores a bordo de un vehículo, presuntamente a través de un radio, mientras se aproximan al establecimiento ubicado sobre la avenida 20 de Noviembre, en la colonia Cazones.
En la grabación se escucha a uno de los sujetos decir:“Está adentro de los tacos, ya vamos a entrar”.
Posteriormente, otro hombre responde:“¿Está adentro? No lo vemos, no lo vemos. Una vieja está allá adentro”.
Segundos después, los agresores descienden del vehículo e ingresan al local. En las imágenes se observa a dos hombres vestidos con ropa oscura y pasamontañas, quienes accionan armas de fuego en contra del periodista. El material audiovisual registra la irrupción violenta y el ataque directo, tras lo cual Carlos Castro fallece en el sitio.
EL ATAQUE CONTRA EL PERIODISTA CARLOS CASTRO OCURRIÓ DENTRO DE UN RESTAURANTE DE POZA RICA
El asesinato se registró al interior de un restaurante de la zona, donde el comunicador se encontraba al momento de la agresión. Tras los disparos, no se observa la intervención de terceros ni la presencia inmediata de autoridades en el video difundido en redes sociales.
Hasta ahora, las autoridades no han emitido información oficial sobre detenciones relacionadas con el caso, ni han detallado avances en la investigación del homicidio.
TRAYECTORIA PERIODÍSTICA DE CARLOS CASTRO
Carlos Castro se desempeñaba como reportero especializado en la fuente policiaca y era propietario del medio informativo Código Norte Veracruz, enfocado en la cobertura de hechos de seguridad en la región norte del estado.
Su labor periodística se centraba en temas relacionados con la inseguridad y el actuar de las corporaciones de seguridad, lo que marcó su trabajo informativo en Poza Rica y municipios cercanos.
CARLOS CASTRO: ANTECEDENTES DE INTIMIDACIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN
En 2024, el periodista denunció haber sido víctima de intimidaciones por parte de policías municipales. Derivado de estas denuncias, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) le otorgó medidas de protección.
Sin embargo, autoridades señalaron que el comunicador se ausentó de la ciudad tras recibir otra amenaza ese mismo año, situación que derivó en la cancelación de las medidas de protección meses después. La conclusión de estas acciones ocurrió luego de que Carlos Castro dejó Poza Rica.
DESAPARECEN DOS MUJERES DESPUÉS DEL SEPELIO DE CARLOS CASTRO
El día del sepelio de Carlos Castro también se reportó la desaparición de su pareja, Wendy Portilla Ramos, de 23 años, así como de una amiga identificada como Karime Monserrat Murrieta, de 22 años.
Hasta el momento, no se han dado a conocer avances oficiales sobre la localización de ambas jóvenes, ni información adicional sobre las líneas de investigación relacionadas con su desaparición.
A la fecha, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por el asesinato del periodista ni sobre resultados concretos de las investigaciones. El video difundido en redes sociales se ha convertido en uno de los principales registros visuales que documentan el ataque y los momentos previos a la agresión armada.