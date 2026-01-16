Video revela momentos previos y posteriores al asesinato del periodista Carlos Castro en Poza Rica

Un video que circula en redes sociales muestra el momento previo y posterior al asesinato del periodista Carlos Castro, ocurrido el pasado 8 de enero al interior de un restaurante de la ciudad de Poza Rica, al norte del estado de Veracruz. El material audiovisual documenta la llegada de los agresores, la irrupción armada en el establecimiento y el ataque directo contra el comunicador, quien perdió la vida en el lugar.

De acuerdo con la información disponible, la grabación presuntamente fue realizada por uno de los atacantes y tiene una duración aproximada de 35 segundos. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos.

TE PUEDE INTERESAR: Asesinan al periodista Carlos Castro en restaurante de Poza Rica, Veracruz; había denunciado amenazas

GRABACIÓN MUESTRA LA PLANEACIÓN Y EL ATAQUE ARMADO

El video inicia con una conversación que sostienen los agresores a bordo de un vehículo, presuntamente a través de un radio, mientras se aproximan al establecimiento ubicado sobre la avenida 20 de Noviembre, en la colonia Cazones.

En la grabación se escucha a uno de los sujetos decir:“Está adentro de los tacos, ya vamos a entrar”.

Posteriormente, otro hombre responde:“¿Está adentro? No lo vemos, no lo vemos. Una vieja está allá adentro”.

Segundos después, los agresores descienden del vehículo e ingresan al local. En las imágenes se observa a dos hombres vestidos con ropa oscura y pasamontañas, quienes accionan armas de fuego en contra del periodista. El material audiovisual registra la irrupción violenta y el ataque directo, tras lo cual Carlos Castro fallece en el sitio.