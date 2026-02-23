CJNG ofreció 20 mil pesos por cada militar muerto en operativo contra ’El Mencho’

La información fue dada a conocer por el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Ricardo Trevilla Trejo, durante el informe oficial sobre la operación que derivó en la muerte del líder criminal. Según explicó, los datos se obtuvieron mediante trabajos de inteligencia que permitieron ubicar a uno de los operadores del grupo.

La violencia desatada tras el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes , alias “ El Mencho ” , sigue revelando nuevos detalles sobre la capacidad de reacción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) . Autoridades federales informaron que integrantes de la organización criminal ofrecían dinero a sus miembros por atacar y asesinar a personal militar durante los enfrentamientos registrados en Jalisco.

De acuerdo con el funcionario, las acciones violentas formaban parte de la respuesta del CJNG ante el despliegue federal que buscaba neutralizar a su principal dirigente, considerado durante años uno de los objetivos prioritarios de seguridad en México.

TE PUEDE INTERESAR: Ubicaron a ‘El Mencho’ por su pareja sentimental, confirma la Sedena

OFRECÍAN DINERO POR ATAQUES A MILITARES

Durante la presentación, el general detalló que integrantes del grupo criminal ofrecían incentivos económicos para intensificar las agresiones contra las fuerzas armadas. “Ofrecían 20 mil pesos por cada elemento de las fuerzas armadas asesinado”, explicó el mando militar al referirse a los hallazgos de inteligencia.

La Sedena señaló que estas acciones eran coordinadas por un operador identificado como “El Tulio”, quien fungía como responsable logístico y financiero de la organización en la región. Desde el municipio de El Grullo, presuntamente dirigía bloqueos carreteros, incendios de vehículos y ataques contra instalaciones de seguridad.

El funcionario indicó que los pagos buscaban incentivar la violencia contra personal militar, lo que evidenció la reacción inmediata del CJNG tras el operativo federal y la presión sobre su estructura operativa.

OPERADOR CLAVE FUE ABATIDO

Las fuerzas especiales lograron localizar a “El Tulio” cuando intentaba escapar a bordo de un vehículo. De acuerdo con la versión oficial, el presunto operador murió después de agredir al personal militar durante la intervención.

En el lugar se aseguraron armas de fuego, cargadores y cartuchos, además de importantes cantidades de dinero en efectivo. Autoridades reportaron el decomiso de más de 7.2 millones de pesos y 965 mil dólares, recursos que presuntamente eran utilizados para financiar operaciones criminales del grupo.

La localización del operador permitió confirmar información de inteligencia sobre la logística financiera del CJNG y su capacidad para movilizar recursos en periodos cortos, especialmente tras eventos de alto impacto como el operativo contra su líder.

REACCIÓN VIOLENTA TRAS EL OPERATIVO

Los ataques coordinados incluyeron bloqueos carreteros, quema de vehículos y agresiones armadas en distintas zonas del estado, generando afectaciones a la movilidad y actividades cotidianas. Autoridades federales señalaron que estas acciones buscaban generar presión y desestabilización tras la ofensiva gubernamental.

El operativo contra El Mencho marcó uno de los episodios más relevantes en la estrategia de seguridad reciente, no solo por el objetivo alcanzado, sino por la magnitud de la respuesta criminal posterior. Especialistas en seguridad han señalado que la reacción evidencia el nivel de organización y recursos del CJNG.

Los acontecimientos también reflejan la importancia de los trabajos de inteligencia militar para anticipar movimientos y desarticular redes logísticas dentro de organizaciones criminales de alto perfil.

TE PUEDE INTERESAR: Operativo contra ‘El Mencho’ deja 26 muertos en Jalisco, incluida una mujer embarazada

DATOS CURIOSOS

· El CJNG es considerado uno de los grupos criminales con mayor capacidad financiera en México.

· Los incentivos económicos a sicarios han sido documentados en distintos conflictos del crimen organizado.

· Los decomisos en efectivo suelen ser clave para rastrear redes de financiamiento ilegal.