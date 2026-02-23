Operativo contra ‘El Mencho’ deja 26 muertos en Jalisco, incluida una mujer embarazada

Entre las víctimas se encuentran 17 integrantes de corporaciones de seguridad pública, ocho presuntos miembros del grupo criminal y una mujer embarazada que quedó atrapada en medio de la violencia. Los hechos ocurrieron principalmente en municipios del área metropolitana de Guadalajara , así como en Tapalpa, punto clave del despliegue policial.

La jornada del domingo en Jalisco quedó marcada por una escalada de violencia pocas veces vista en la región. Un operativo de fuerzas federales y estatales dirigido a capturar a Nemesio Oseguera Cervantes , alias “ El Mencho ”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) , derivó en enfrentamientos armados, narcobloqueos y ataques coordinados que dejaron un saldo de 26 personas muertas.

Autoridades informaron que la reacción del grupo criminal incluyó la quema de vehículos, ataques a comercios y bloqueos carreteros, lo que provocó momentos de caos y temor entre la población civil.

ENFRENTAMIENTOS Y VÍCTIMAS COLATERALES

Uno de los episodios más impactantes ocurrió en Zapopan, donde una mujer con tres meses de embarazo murió tras quedar en medio de un tiroteo entre elementos de la Guardia Nacional y presuntos integrantes del CJNG que intentaban detener vehículos para incendiarlos.

También se confirmó la muerte de un agente de la Fiscalía del Estado de Jalisco, quien fue atacado en un cruce vial durante los enfrentamientos, así como de un custodio penitenciario en Puerto Vallarta, donde se registró un motín en un penal estatal tras conocerse la captura del capo.

Los choques armados más letales contra fuerzas federales se reportaron en Atotonilco y otras zonas de Zapopan, donde murieron varios elementos de seguridad en distintos puntos estratégicos.

MUERTE DEL LÍDER Y REACCIÓN CRIMINAL

De acuerdo con los reportes oficiales, ocho presuntos integrantes del CJNG murieron durante los hechos, incluido el propio Oseguera Cervantes. Cuatro fallecieron en Tapalpa, mientras que otros, entre ellos el líder criminal, murieron cuando eran trasladados tras resultar heridos.

La respuesta del grupo criminal fue inmediata. Se registraron incendios en al menos 69 tiendas de conveniencia y ataques contra instalaciones bancarias, además de bloqueos carreteros con vehículos atravesados para impedir el paso de autoridades.

Hasta el corte de la tarde, se reportaban todavía varios puntos con bloqueos activos, aunque la intensidad de los ataques había comenzado a disminuir.

DETENCIONES Y AFECTACIONES EN LA REGIÓN

Autoridades confirmaron la detención de 27 personas relacionadas con los hechos violentos. Algunas fueron arrestadas por presunta participación directa en ataques armados, mientras que otras quedaron bajo custodia por actos de saqueo y rapiña ocurridos durante la confusión generada por la violencia.

El despliegue de seguridad se extendió a diversos municipios para restablecer el orden y retirar vehículos incendiados que obstaculizaban carreteras. La movilidad regional se vio severamente afectada durante varias horas.

• El operativo se concentró inicialmente en Tapalpa, ubicado a unos 135 kilómetros al sur de Guadalajara.

• Se registraron incendios en comercios y sucursales bancarias durante la reacción criminal.

• Los bloqueos carreteros se mantuvieron activos incluso horas después de los enfrentamientos.

DATOS CURIOSOS

• Tapalpa es considerado uno de los principales destinos turísticos de montaña en Jalisco.

• El CJNG es una de las organizaciones criminales con mayor expansión internacional según agencias estadounidenses.

• Los narcobloqueos se han convertido en una táctica recurrente para presionar a las autoridades durante operativos de alto impacto.

La magnitud de la violencia registrada refleja el nivel de confrontación que puede generarse cuando las autoridades intentan capturar a figuras centrales del crimen organizado, así como el impacto inmediato que estos operativos tienen en la seguridad pública y la vida cotidiana de la población.