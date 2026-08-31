CJNG, principal línea de investigación por ataque con coche bomba contra comandancia en Zacatecas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas señaló al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como el grupo al que apuntan las primeras investigaciones por el ataque registrado la noche del domingo contra la comandancia municipal de Ojocaliente, donde la detonación de un vehículo con artefactos explosivos dejó 10 personas lesionadas. El fiscal estatal, Cristian Paul Camacho, informó este lunes que entre las personas afectadas se encuentran dos policías municipales con lesiones leves, una agente que presentó una crisis nerviosa y ocho civiles. De estos últimos, dos permanecían en estado grave. Hasta la mañana del lunes no se había reportado el fallecimiento de ninguna de las personas lesionadas. En entrevista radiofónica con la periodista Azucena Uresti, el funcionario explicó que los primeros indicios obtenidos durante el procesamiento de la escena apuntan al CJNG como el grupo presuntamente relacionado con la agresión.

FISCALÍA INVESTIGA POSIBLE VÍNCULO CON DETENCIÓN EN AGUASCALIENTES Una de las líneas de investigación contempla una posible relación entre el ataque y la detención de un joven de 18 años ocurrida el sábado en el municipio de Asientos, Aguascalientes, después de una agresión contra elementos policiales en una zona cercana a los límites con Zacatecas. Camacho explicó que, durante la individualización del detenido, quien es originario de Aguascalientes, manifestó pertenecer al CJNG. Sin embargo, precisó que el joven no ha rendido una declaración sobre los hechos ni proporcionado información adicional relacionada con posibles ataques. “Lamentablemente él advierte ser sicario perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación”, declaró el fiscal al ser cuestionado sobre la identificación del grupo criminal. Al preguntarle si el ataque contra la comandancia de Ojocaliente habría sido ordenado por dicha organización, Camacho respondió afirmativamente, aunque posteriormente aclaró que esta conclusión corresponde a los primeros indicios obtenidos y que las investigaciones continúan para corroborarla. Entre las hipótesis analizadas por las autoridades se encuentra que la agresión pudiera haber sido una represalia por la detención del joven en Asientos, aunque el fiscal enfatizó que se trata de una línea de investigación que deberá ser confirmada.

ANTECEDENTES DE DISPUTA ENTRE GRUPOS CRIMINALES EN ZACATECAS Información publicada por El Universal refiere que el ataque ocurre en un contexto de disputa territorial entre el CJNG y una facción del Cártel de Sinaloa identificada como “La Mayiza”, vinculada con la estructura de Ismael “El Mayo” Zambada. De acuerdo con esa información, a finales de 2025 habría circulado un video atribuido a un grupo identificado como “Operativa FZ Zacatecas Nueva Generación”, en el que se emitieron amenazas contra directores de policías municipales de Zacatecas, entre ellos el de Ojocaliente. En ese material también habrían sido señalados los mandos policiales de Luis Moya, Pánfilo Natera y Cuauhtémoc, a quienes se les acusaba de mantener vínculos con integrantes del Cártel de Sinaloa. El grupo que difundió el video también habría amenazado con emprender acciones contra elementos de la Policía Estatal, mientras que manifestó que no atacaría a integrantes del Ejército y de la Guardia Nacional.

INVESTIGAN PRESENCIA DEL CJNG DESDE AGUASCALIENTES De acuerdo con informes de inteligencia citados por El Universal, la denominada Operativa Fuerza Zacatecas habría comenzado a ingresar a territorio zacatecano con hombres, armas y municiones proporcionados por la estructura del CJNG con presencia en Aguascalientes. Esta organización criminal mantiene presencia en distintas regiones del estado vecino y, según los reportes citados, desde esa entidad se habría apoyado el desplazamiento de integrantes hacia Zacatecas. El ataque contra la comandancia de Ojocaliente ocurre mientras las autoridades investigan la presencia y actividad de diferentes grupos criminales en la entidad, particularmente en municipios del sureste zacatecano.

VIOLENCIA RECIENTE ES CONSIDERADA OTRA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN La investigación también considera el contexto de hechos violentos registrados recientemente en Zacatecas. Información atribuida a análisis del gabinete de seguridad federal señala que la reducción de homicidios dolosos registrada durante meses en la entidad pudo estar relacionada, además de las acciones de seguridad, con una disminución temporal de los enfrentamientos entre los principales grupos criminales que disputan el territorio. Según esa información, las organizaciones habrían establecido zonas de influencia y reducido sus confrontaciones, situación que habría cambiado después de nuevos enfrentamientos registrados en las últimas semanas. En ese contexto, integrantes de la estructura identificada con “Mayito Flaco”, señalado como heredero de la organización de “El Mayo” Zambada, habrían protagonizado una serie de ataques que dejaron al menos 10 personas muertas. Algunos de los cuerpos fueron encontrados colgados en puentes y vialidades de Zacatecas, de acuerdo con la información citada. La hipótesis planteada en los reportes es que el ataque contra la comandancia de Ojocaliente podría formar parte de una respuesta del CJNG dentro de la disputa por el control territorial.

OJOCALIENTE, ZONA ESTRATÉGICA PARA LA DISPUTA TERRITORIAL Ojocaliente se encuentra en una región considerada estratégica para la conexión entre distintos municipios del sureste de Zacatecas. El control de esta zona permite establecer rutas hacia municipios como Pinos y otras localidades de la región. Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar si el ataque con explosivos está relacionado directamente con la disputa entre el CJNG y grupos vinculados con el Cártel de Sinaloa, así como para establecer quiénes participaron en la colocación y detonación del vehículo frente a las instalaciones policiales. Por el momento, la Fiscalía estatal mantiene como principal línea de investigación la posible participación del CJNG, pero será el desarrollo de las diligencias ministeriales y periciales el que permita establecer las responsabilidades correspondientes.