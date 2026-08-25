Atacan casa de alcaldesa de Paraíso tras 4 días en el cargo; María Eliza Hernández había recibido amenazas

La madrugada de este martes 25 de agosto, dos hombres que viajaban en una motocicleta dispararon al menos tres veces contra la fachada de la vivienda de María Eliza Hernández Flores, alcaldesa interina de Paraíso, Tabasco. La funcionaria y sus familiares resultaron ilesos. El ataque ocurrió apenas cuatro días después de que el cabildo municipal designara a Hernández Flores como presidenta municipal interina, en sustitución de Alfonso Baca Sevilla, quien enfrenta una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR). Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la ranchería Oriente San Cayetano. Tras las detonaciones, elementos de la Policía Municipal de Paraíso acudieron al lugar, localizaron tres casquillos percutidos y acordonaron el inmueble. Los responsables huyeron del sitio y, pese a un operativo de búsqueda en calles aledañas, no fueron localizados.

ALCALDESA DE PARAÍSO, MARÍA ELIZA HERNÁNDEZ FLORES, CONFIRMA QUE HABÍA RECIBIDO AMENAZAS Hernández Flores confirmó el ataque y explicó que elementos de Seguridad Pública acudieron a su domicilio para realizar las diligencias correspondientes. “La madrugada del día de hoy tuvimos ahí un incidente en mi domicilio en donde hubieron algunas detonaciones de armas, obviamente nos despertamos, llegó seguridad pública y está haciendo todos los registros, todo lo necesario, peritaje”, declaró ante medios locales. La alcaldesa reconoció que el ataque generó temor por la integridad de su familia y la propia. Al ser cuestionada sobre quién podría estar detrás de la agresión, indicó que no existe un señalamiento específico. Sin embargo, confirmó que había recibido amenazas e intimidaciones antes del ataque. “No hay ningún señalamiento específico, lo que sí sabemos es que hemos tenido algunas amenazas, algunos temas ahí... no voy a ahondar mucho en detalles, sí hemos tenido algunos temas de intimidación y cosas así, pero vamos a proceder conforme a ley”, señaló. Hernández Flores indicó que todavía no había podido hablar directamente con el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, sobre el ataque, aunque aseguró que ya se habían tomado medidas legales. HERNÁNDEZ FLORES DESCARTA RENUNCIAR PESE A ATAQUE A SU CASA Luego de la agresión, la presidenta municipal interina descartó presentar su renuncia al cargo y afirmó que la administración municipal continuará trabajando. La funcionaria también adelantó que habrá ajustes en el gabinete y en distintas direcciones del Ayuntamiento de Paraíso, debido a las vacantes generadas en algunas áreas. “Estamos buscando las personas que tengan la capacidad, el profesionalismo con respecto al puesto o, en este caso, a la dirección que tenemos que trabajar”, explicó. Entre las áreas que quedaron sin titulares se encuentran Obras Públicas, Finanzas y Administración, después de la detención de varios funcionarios municipales.

OPERATIVO ENJAMBRE PROVOCÓ CAMBIOS EN EL AYUNTAMIENTO La agresión ocurrió en medio de la crisis política y judicial que atraviesa el Ayuntamiento de Paraíso. El conflicto comenzó el miércoles 19 de agosto, cuando elementos de la FGR y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco desplegaron el Operativo Enjambre, mediante el cual fueron cateados al menos 10 inmuebles relacionados con funcionarios municipales. Entre los inmuebles inspeccionados se encontraba la vivienda de Alfonso Baca Sevilla, ubicada en el malecón de la ranchería Miguel de la Madrid. El exalcalde abandonó el domicilio junto con su familia antes de la llegada de los agentes federales. La FGR aseguró posteriormente la propiedad, así como maquinaria y vehículos encontrados durante los cateos. Baca Sevilla confirmó que existe una carpeta de investigación en su contra, identificada como FED/TAB/VHS/0000749/2026, por delitos que incluyen uso ilícito de atribuciones y facultades, tortura, portación de armas de fuego, posesión ilícita de hidrocarburos y posesión de narcóticos. CABILDO DESIGNÓ A MARÍA ELIZA HERNÁNDEZ COMO ALCALDESA INTERINA EL PASADO 23 DE AGOSTO El sábado 23 de agosto, el cabildo de Paraíso realizó una sesión extraordinaria en la que aprobó por unanimidad la designación de Hernández Flores como presidenta municipal interina. El secretario del Ayuntamiento, Carlos Alberto Ramón Güemes, fue quien tomó la protesta de ley a la nueva alcaldesa. La designación ocurrió después de que Baca Sevilla quedara fuera de funciones en medio de la investigación federal.

AUTORIDADES MANTIENEN ABIERTA LA INVESTIGACIÓN POR EL ATAQUE Horas después de la agresión contra la vivienda de Hernández Flores, elementos de la Fiscalía estatal, la Guardia Estatal y el Grupo Jaguar realizaron un despliegue de seguridad alrededor del Ayuntamiento de Paraíso y el Parque Central. El operativo representó uno de los mayores despliegues de seguridad registrados en el municipio desde el inicio de la crisis. El dirigente de Movimiento Ciudadano en Paraíso, Luis Alberto Gómez Gutiérrez, confirmó el ataque contra la alcaldesa interina y condenó la agresión. Por su parte, el gobernador Javier May Rodríguez rechazó que la investigación contra Baca Sevilla constituya una persecución política y afirmó que no interviene en las indagatorias de la FGR. Hasta el cierre de esta información, las autoridades no han identificado públicamente a los responsables ni establecido el móvil del ataque contra la vivienda de la alcaldesa interina. Tampoco se ha confirmado oficialmente una relación entre la agresión y el contexto político y judicial que atraviesa el municipio.