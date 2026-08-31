Terror en Zacatecas... Atacan con explosivo la Comandancia de la policía municipal de Ojocaliente; hay seis heridos

El ataque ocurrió alrededor de las 20:00 horas y generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad. La detonación también alcanzó a una elemento de la Policía Municipal, mientras que los civiles lesionados fueron trasladados a hospitales de la región para recibir atención médica.

Una explosión registrada la noche del domingo 30 de agosto provocó daños en la Comandancia de Policía Municipal de Ojocaliente , en Zacatecas, además de dejar seis civiles heridos y afectar vehículos particulares, patrullas e inmuebles cercanos.

Las autoridades estatales no habían informado, hasta el cierre de los reportes disponibles, sobre la gravedad de las lesiones. Tampoco se habían reportado personas detenidas por estos hechos, que se suman a otros ataques con explosivos ocurridos durante los últimos días en el sur del estado.

De acuerdo con la información oficial posterior, el explosivo habría sido colocado dentro de un automóvil particular y no lanzado desde un vehículo en movimiento. La investigación continúa para determinar cómo ocurrió exactamente la detonación y quiénes participaron.

Inicialmente, el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza , informó que “desde un vehículo que transitaba por el lugar fue arrojado lo que podría tratarse de un artefacto explosivo”. Más tarde precisó que el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública planteaba otra hipótesis sobre la mecánica de la agresión.

La explosión dañó la estructura de la comandancia, inmuebles ubicados en los alrededores, 11 vehículos particulares y dos patrullas. Una columna de fuego pudo observarse desde distintos puntos del municipio y videos del momento comenzaron a circular en redes sociales poco después del ataque.

CANCELAN ACTIVIDADES Y SUSPENDEN CLASES

Tras la explosión, el presidente municipal de Ojocaliente, Juan Manuel Zambrano, anunció la cancelación definitiva de la coronación de la Reina de la Feria 2026, evento que se realizaba durante esos momentos.

El alcalde explicó en un comunicado difundido en sus redes sociales que la medida fue tomada para “salvaguardar la integridad física y la seguridad de cada uno de los habitantes y visitantes” del municipio.

También ordenó la suspensión de clases en todas las instituciones educativas de la cabecera municipal y en todos los niveles, hasta nuevo aviso. Las oficinas de la Presidencia Municipal y sus dependencias suspendieron la atención al público, mientras las áreas operativas y de emergencia permanecieron activas.

El edil aseguró que su administración se mantiene en sesión permanente y en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno. “No bajaremos la guardia ni escatimaremos esfuerzos para restablecer el entorno de paz que prevalecía en Ojocaliente”, escribió.

TERCER ATAQUE CON EXPLOSIVOS EN MENOS DE UNA SEMANA

La agresión contra la Policía Municipal de Ojocaliente representa el tercer ataque relacionado con explosivos registrado contra corporaciones de seguridad en municipios del sur de Zacatecas en menos de siete días.

El sábado 30 de agosto se registró otro ataque en la carretera estatal 43, en los límites de Villa García, Zacatecas, con Asientos, Aguascalientes. Un policía estatal preventivo resultó herido de gravedad y una maestra quedó en estado crítico tras una explosión.

Según la información difundida por autoridades de Aguascalientes, una motocicleta presuntamente cargada con explosivos fue colocada a un costado de la carretera y detonada a distancia. La onda expansiva alcanzó una patrulla y el automóvil particular en el que viajaba la docente.

El 27 de agosto, dos elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) resultaron heridos por explosivos artesanales en la carretera federal 54, a la altura del municipio de Tabasco. Después de la detonación se registró un enfrentamiento y la vía permaneció cerrada durante ocho horas.

Durante las labores en esa zona fueron localizados otros cuatro artefactos, que posteriormente fueron detonados de manera controlada. El fiscal general de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, reconoció que el uso creciente de explosivos improvisados “ya es de interés del gabinete de seguridad nacional”.

OPERATIVO REFORZADO EN OJOCALIENTE

Luego del ataque, corporaciones de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo reforzado en Ojocaliente y en los accesos carreteros del municipio.

Rodrigo Reyes Mugüerza informó que “la situación se reporta bajo control”, mientras continúan las investigaciones para establecer responsabilidades y esclarecer la forma en que fue perpetrada la agresión.

La Mesa Estatal de Construcción de Paz prevé dar a conocer nueva información conforme avancen las indagatorias. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre detenciones relacionadas directamente con la explosión contra la comandancia.