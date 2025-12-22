Claudia Sheinbaum anuncia vacaciones decembrinas en Acapulco

La presidenta indicó que este periodo de descanso coincide con las celebraciones de Navidad y reiteró que, aun durante sus vacaciones, mantendrá comunicación con su equipo de trabajo.

“Ya no vamos a ir a Chilpancingo, me voy de vacaciones a Acapulco tres días, 25, 26 y 27, vamos a pasar Navidad. Voy a estar al pendiente, obviamente” , declaró.

Durante su intervención, la titular del Ejecutivo explicó que estará ausente durante tres días, correspondientes al 25, 26 y 27 de diciembre, aunque precisó que continuará pendiente de los asuntos gubernamentales y de cualquier situación que requiera atención.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , informó que tomará unos días de descanso con motivo de las fiestas decembrinas y que pasará ese periodo en el puerto de Acapulco, Guerrero. El anuncio fue realizado durante la conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo”, celebrada en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, donde detalló las fechas y condiciones de su ausencia temporal.

CLAUDIA SHEINBAUM NO ACUDIRÁ A FERIA DE CHILPANCINGO DEBIDO A TEMPORADA DE VACACIONES

El anuncio se dio luego de que se le cuestionara sobre una posible visita a Chilpancingo, donde se desarrolla una feria relacionada con la Navidad, descrita como un evento de características similares a la Guelaguetza en el estado de Guerrero.

Sheinbaum descartó acudir debido a su periodo vacacional, aunque señaló que el Gobierno federal brindará apoyo para que el evento se lleve a cabo en condiciones de seguridad para las familias asistentes.

“Sí estamos atentos a través, sobre todo, del gobierno del estado y para reforzar cualquier necesidad que tenga el municipio de Chilpancingo para esta feria. Hubo que si se iba a hacer, que si no, que sí; finalmente se tomó la decisión de que se hiciera y vamos a estar apoyando ahí en todo lo que se necesita a Chilpancingo”, indicó.

SHEINBAUM PODRÍA VOLVER A GUERRERO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO

La mandataria recordó que recientemente realizó una visita a Chilpancingo y aseguró que, de ser necesario, podría regresar para atender asuntos prioritarios en la región. En ese contexto, adelantó que en próximos días compartirá un balance de las actividades realizadas a lo largo del año.

“Mañana les voy a platicar la cantidad de kilómetros que recorrimos este año y todos los municipios que visitamos y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue este año en inauguraciones, visitas, nuevos programas, el faisán para pueblos indígenas, pero sí, vamos a estar apoyando a Chilpancingo”, señaló.

‘LA MAÑANERA’ TAMBIÉN SE VA DE VACACIONES

La presidenta también recordó que durante los días de descanso no se llevarán a cabo conferencias matutinas. Precisó que el periodo vacacional comprende jueves 25, viernes 26 y sábado 27 de diciembre.

Respecto al cierre del año, Sheinbaum informó que ya tiene definido pasar el 31 de diciembre en compañía de su familia completa, sin detallar actividades oficiales para esa fecha.

Con este anuncio, la mandataria confirmó una breve pausa en su agenda pública por las festividades decembrinas, al tiempo que reiteró que se mantendrá atenta al desarrollo de las actividades gubernamentales y a las necesidades de los estados y municipios.