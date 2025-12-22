Sheinbaum afirma que entrega de agua para cumplir deuda del Río Bravo no afecta a agricultores del norte
Sheinbaum afirmó que el acuerdo para cumplir la deuda hídrica con Estados Unidos se realizó en coordinación con Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas
Durante la conferencia matutina conocida como La Mañanera del Pueblo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre la entrega de agua proveniente de los estados de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas a Estados Unidos, como parte del cumplimiento de la deuda hídrica correspondiente al Río Bravo.
En su respuesta, la mandataria señaló que el acuerdo alcanzado contempla medidas para reducir al mínimo las afectaciones al sector agrícola del norte del país.
Sheinbaum indicó que el proceso se llevó a cabo en coordinación con los gobiernos estatales involucrados y aseguró que, como resultado de este trabajo conjunto, “prácticamente no hay afectaciones a los agricultores del norte de México”.
COORDINACIÓN CON GOBIERNOS DE COAHUILA, CHIHUAHUA, NUEVO LEÓN Y TAMAULIPAS PERMITE AFECTACIÓN MÍNIMA
Ante el cuestionamiento de un reportero sobre la legalidad de utilizar agua de otras presas o ríos para cubrir el adeudo con Estados Unidos, la presidenta explicó que se diseñó un esquema con la participación de las entidades federativas involucradas.
“Se trabajó con todos los gobernadores y se buscó un esquema de afectación mínima a agricultores de todo el país, particularmente de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y Chihuahua”, expresó.
La presidenta detalló que se optó por un mecanismo que permitiera resarcir el volumen comprometido mediante aguas de otras cuencas, con el objetivo de atender el adeudo sin generar impactos significativos en las zonas productivas.
“Entonces se buscó resarcir con aguas de otras cuencas que permitieran atender el tema del adeudo de agua. Todos estuvieron de acuerdo y eso nos va a permitir que la afectación sea mínima. Prácticamente no hay afectación a los agricultores del norte de México. Creo que fue un buen acuerdo”, añadió.
RECUPERARÁN PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PARA TAMAULIPAS
Durante su intervención, Claudia Sheinbaum señaló que Tamaulipas es una de las entidades con mayor impacto por el uso del agua del Río Bravo, por lo que se retomará un proyecto de infraestructura planteado desde hace varios años.
“Particularmente Tamaulipas es el estado que más se ve afectado por todo el uso del río Bravo. Hay un proyecto de hace mucho tiempo para poder hacer una línea de conducción de las aguas tratadas de Nuevo León a Tamaulipas para utilizarse para riego”, explicó.
La presidenta informó que este proyecto está siendo recuperado y que se contempla iniciar su ejecución el próximo año, con el objetivo de garantizar agua suficiente para riego agrícola en Tamaulipas, independientemente de las condiciones de lluvia.
“La idea es iniciarlo el próximo año de tal manera de que, más allá si hay agua de lluvia o no, este convenio que se firmó hace muchos años se haga realidad y se pueda hacer la infraestructura que se requiere para Tamaulipas”, señaló.
LEGALIDAD DEL ACUERDO Y RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS
Ante una nueva pregunta sobre la legalidad del acuerdo, Sheinbaum fue enfática al afirmar que las acciones del gobierno federal se apegan al marco jurídico.
“Sí, nosotros no hacemos nada ilegal”, respondió.
La mandataria añadió que este tema también formó parte de las conversaciones sostenidas con autoridades de Estados Unidos en el marco de la mesa de negociación bilateral.
“Es parte, digamos, también de lo que se habló con los Estados Unidos en esta mesa de negociación”, indicó.
GOBIERNO BUSCA INVERSIÓN EN RIEGO EFICIENTE Y USO RESPONSABLE DEL AGUA
Sheinbaum subrayó que el acuerdo incluye medidas de transparencia, así como inversiones permanentes en sistemas de riego eficiente, con el objetivo de optimizar el uso del agua del Río Bravo y de otras fuentes hídricas del país.
“Todo es transparente, por eso la publicación el día de ayer, por eso el trabajo que se va a estar haciendo permanentemente con Conagua, por eso toda la inversión que se está haciendo en riego eficiente”, explicó.
La presidenta detalló que estos programas buscan reducir el volumen de agua utilizado para riego, incrementar la productividad de los cultivos y, en algunos casos, promover la sustitución de cultivos por otros que requieran menos agua. Estas acciones, dijo, se realizan en coordinación directa con agricultores y gobiernos estatales.
Finalmente, señaló que el objetivo es cumplir con el tratado internacional vigente, al mismo tiempo que se fortalecen las condiciones productivas y de gestión del agua en el país.