Sheinbaum explica cooperación petrolera entre México y Cuba y señala que se realiza dentro del marco legal

La mandataria indicó que, previo a la conferencia, recibió información por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre los acuerdos que han existido en materia energética entre México y Cuba, independientemente del partido político en el poder.

Durante la conferencia de prensa de este día, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum , respondió a cuestionamientos relacionados con la entrega de petróleo de México a Cuba y explicó que dicha cooperación forma parte de una relación histórica entre ambos países, sostenida por distintos gobiernos y bajo esquemas legales.

COOPERACIÓN CON CUBA HA SIDO HISTÓRICA Y DENTRO DEL MARCO LEGAL

Sheinbaum señaló que los acuerdos con Cuba se han realizado como parte de decisiones soberanas del Estado mexicano y bajo un marco jurídico establecido.

“Primero lo hacemos en un marco legal como país soberano y segundo damos continuidad a una serie de políticas que se han dado históricamente de nuestro país a Cuba”, expresó.

En ese contexto, recordó que la relación bilateral en materia energética y financiera tiene antecedentes que se remontan a varias décadas, y que han incluido inversiones, asistencia técnica y esquemas de reestructuración de deuda.

CUBA Y MÉXICO ACORDARON EN 1994 UNA OPERACIÓN DE INTERCAMBIO DE DEUDA POR INVERSIÓN

La presidenta mencionó que en 1994, durante el denominado “periodo especial” en Cuba, se formalizó una inversión por 350 millones de dólares para la modernización de la refinería de Cienfuegos, mediante una operación de intercambio de deuda por inversión.

“Cooperación energética y financiera. En 1994, durante el periodo especial en Cuba, se formalizó una inversión de 350 millones de dólares para la modernización de la refinería de Cienfuegos, una operación estratégica de swaps, intercambio de deuda por inversión”, señaló.

Asimismo, recordó que en 2012 se firmaron cartas de intención para que Petróleos Mexicanos (Pemex) brindara asistencia técnica a la estatal cubana CUPET, lo que permitió la participación en proyectos de exploración desarrollados por Cuba en conjunto con consorcios internacionales.

ENRIQUE PEÑA NIETO CONDONÓ EN SU SEXENIO PARTE DE LA DEUDA DE CUBA A MÉXICO

Sheinbaum también hizo referencia a los acuerdos alcanzados en 2013, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando se condonó una parte significativa de la deuda que Cuba mantenía con México.

“Con donación de deuda en 2013 se condonó por el gobierno de Peña Nieto deuda que tenía el gobierno de Cuba con Petróleos Mexicanos, con un 70% de la deuda histórica, reestructurando el resto para fomentar el comercio bilateral”, explicó.

RELACIÓN BILATERAL DE MÉXICO Y CUBA A TRAVÉS DE DISTINTOS GOBIERNOS

Durante su intervención, la presidenta repasó una cronología de encuentros y visitas oficiales entre mandatarios de ambos países desde la Revolución Cubana.

Recordó que Luis Echeverría fue el primer presidente mexicano en visitar Cuba tras ese proceso, seguido por visitas y encuentros durante los gobiernos de José López Portillo, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum mencionó también el episodio conocido como “comes y te vas”, ocurrido durante el sexenio de Vicente Fox, y señaló que, pese a ese incidente, la relación bilateral se mantuvo.

“Esto es importante porque lo dije yo el viernes. La relación México-Cuba es histórica. México fue el único país que se opuso en el primer momento al bloqueo”, afirmó.

SHEINBAUM SEÑALA QUE COOPERACIÓN CON CUBA ES POR MOTIVOS HUMANITARIOS, BRINDANDO CONTINUIDAD

La presidenta subrayó que la cooperación con Cuba no es un hecho nuevo y que ha sido sostenida por gobiernos de distintos signos políticos. Añadió que, además del marco legal, existen consideraciones de carácter humanitario hacia el pueblo cubano.

“Independientemente del partido político ha habido relación México-Cuba. No es algo nuevo, no es una situación nueva y todo se hace en el marco de la ley y también por motivos humanitarios”, señaló.

PEMEX INFORMARÁ SOBRE VOLÚMENES Y COSTOS DEL PETRÓLEO ENVIADO A CUBA

Al ser cuestionada sobre las cifras específicas de barriles entregados y los costos asociados, Sheinbaum indicó que esa información será proporcionada por Pemex. “Lo informamos, le pedimos a Pemex que lo pueda informar”, respondió.

Finalmente, reiteró que los acuerdos energéticos con Cuba se realizan conforme a la ley y forman parte de una política de largo plazo. “Todo es legal y es parte de algo que se viene haciendo con Cuba desde hace mucho tiempo”, concluyó.