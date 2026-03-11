Polvo proveniente de Coahuila y sur de Texas contaminará aire de Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Las rachas de viento de entre 60 y 80 kilómetros por hora, así como el arrastre de polvo proveniente de Coahuila y del sur de Texas provocarán el incremento en los niveles de material particulado en el área metropolitana de Monterrey.

La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León alertó que se espera en la entidad la entrada de polvo y tolvaneras como consecuencia de las condiciones meteorológicas asociadas al sistema de baja presión que pasará por Texas, por la próxima entrada del Frente Frío número 40.

Ante la situación, la dependencia exhortó a la ciudadanía a consultar la información actualizada sobre la calidad del aire en el portal aire.nl.gob.mx y en las redes oficiales de la Secretaría, así como atender las recomendaciones en el Índice Aire y Salud.

Por su parte, solicitó al sector industrial y comercial implementar acciones extraordinarias para disminuir las emisiones y, en su caso, realizar los ajustes necesarios en sus procesos productivos.