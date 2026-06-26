$!Comisión de Derechos Humanos de Colima investiga presunta tortura cometida por policías de Coquimatlán

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima inició una investigación de oficio por presuntos actos de tortura cometidos por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Coquimatlán, luego de la difusión de un video en redes sociales en el que se observa la presunta agresión contra un hombre identificado como Gabriel “N”, quien se encontraba detenido al momento de los hechos. El caso comenzó a investigarse después de que la página “Alerta Coquimatlán” difundiera un video en el que aparece una persona con las manos atadas a la espalda mientras dos policías municipales presuntamente realizan actos de tortura sucedio en noviembre de 2025. En las imágenes también se observa a una tercera persona grabando la escena. De acuerdo con el material difundido, los elementos de seguridad cubren el rostro del detenido y posteriormente le vierten agua sobre la cara, en una acción que simula el ahogamiento.

LA COMISIÓN CONFIRMA LA AUTENTICIDAD DEL VIDEO E INICIA PROCEDIMIENTO La Comisión de Derechos Humanos confirmó la autenticidad del video e informó que abrió la queja de oficio identificada con el número CDHEC/1V/139/2026. Asimismo, notificó formalmente al Ayuntamiento de Coquimatlán sobre el inicio del procedimiento y le requirió un informe detallado de los hechos en un plazo de 24 horas, el cual vence este viernes 26 de junio. En un comunicado, el organismo señaló: “La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima informa a la población que ha aperturado de oficio la queja número CDHEC/1V/139/2026 con relación al video que ha circulado en diversos medios digitales sobre posibles actos de tortura en contra de un masculino llevados a cabo por quienes presuntamente serían elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Coquimatlán, Colima.” La institución agregó que la autoridad municipal fue requerida para rendir un informe respecto a los hechos y sobre la probable participación de integrantes de la corporación policiaca.

CDHEC CONDENA CUALQUIER ACTO DE TORTURA En su posicionamiento, la Comisión de Derechos Humanos manifestó su rechazo a cualquier práctica de tortura atribuida a servidores públicos encargados de la seguridad. El organismo recordó que los integrantes de las corporaciones policiales tienen la obligación constitucional y legal de desempeñar sus funciones conforme a la ley y con respeto a los derechos humanos. Asimismo, señaló que la tortura constituye una grave violación a los derechos humanos y también un delito que debe ser investigado por las autoridades competentes y, en su caso, sancionado penalmente. La Comisión informó además que inició las investigaciones administrativas correspondientes y adelantó que presentará las denuncias que procedan conforme al desarrollo de las indagatorias. En su pronunciamiento sostuvo que la tortura es una práctica que debe erradicarse del ejercicio de la función pública y reiteró que no debe existir espacio para este tipo de conductas dentro de las instituciones del Estado. FISCALÍA DE COLIMA ABRE CARPETA DE INVESTIGACIÓN POR CASO DE TORTURA Tras la difusión del video y la denuncia presentada por la persona agraviada, la Fiscalía General del Estado de Colima informó el inicio de una investigación a través de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Las investigaciones están dirigidas a determinar la posible responsabilidad de elementos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Coquimatlán por los hechos observados en el video. La autoridad ministerial realizará las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades que, en su caso, resulten procedentes.

AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN ANUNCIA ACCIONES ADMINISTRATIVAS Por su parte, el Gobierno Municipal de Coquimatlán emitió un comunicado oficial en el que informó que inició de manera inmediata las acciones jurídicas y administrativas para esclarecer los hechos difundidos en redes sociales. En el documento, el Ayuntamiento señaló que no será omiso ante ninguna conducta que pudiera contravenir la ley, los reglamentos municipales o los principios que rigen el servicio público. “Con relación al video que actualmente circula en redes sociales, en el que presuntamente se observan involucrados elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, informamos a la ciudadanía que este gobierno ha iniciado de manera inmediata las acciones jurídicas y administrativas que corresponden para el esclarecimiento de los hechos”, indicó la administración municipal. Asimismo, reiteró su compromiso de conducir las investigaciones con responsabilidad, transparencia y estricto apego al marco jurídico vigente.

GOBIERNO MUNICIPAL GARANTIZA DEBIDO PROCESO El Ayuntamiento añadió que los procedimientos internos se desarrollarán conforme a la normatividad aplicable y respetando el debido proceso para todas las personas involucradas. En su posicionamiento, la administración municipal indicó que llevará a cabo los procedimientos administrativos internos establecidos por la legislación con el propósito de determinar las responsabilidades que correspondan una vez concluidas las investigaciones. Mientras tanto, tanto la Comisión de Derechos Humanos del Estado como la Fiscalía General del Estado mantienen abiertas sus respectivas investigaciones sobre los hechos registrados en Coquimatlán.

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