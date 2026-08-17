Wall Street Journal acusa a Sheinbaum de ‘amordazar’ a medios y alerta por posible censura

La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta cuestionamientos por los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), organismo que sustituyó al extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). En un artículo de opinión publicado por The Wall Street Journal, la columnista Mary Anastasia O’Grady sostuvo que la iniciativa representa un riesgo para la libertad de expresión, al considerar que convierte a una autoridad gubernamental en un árbitro de la información periodística. “La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirma que la iniciativa de ‘derechos de audiencia’ que anunció el mes pasado busca proteger al público de las noticias falsas. Sin embargo, al convertir a una agencia gubernamental en árbitro de la verdad, la iniciativa presidencial legitima la censura”, escribió O’Grady. La autora añadió que “periodistas, escritores, intelectuales y empresarios están alarmados” por las disposiciones planteadas.

WALL STREET JOURNAL CUESTIONA REGULACIÓN DE MEDIOS EN MÉXICO De acuerdo con la columna, uno de los principales puntos de preocupación es que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones pueda evaluar la veracidad de información difundida por los medios y determinar si determinadas declaraciones transmitidas en espacios informativos son de interés público. O’Grady sostiene que esta facultad podría modificar la relación entre el Estado y los medios de comunicación, debido a que las empresas periodísticas tendrían que considerar las posibles consecuencias de sus contenidos. “La Sra. Sheinbaum intenta adelantarse a este problema silenciando a los críticos”, afirma la columnista, quien vincula esta postura con la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones y su sustitución por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Según el artículo, el nuevo organismo “evaluará la veracidad de la información periodística” y “decidirá si ciertas declaraciones difundidas en los noticieros nocturnos son de interés público”. WSJ CUESTIONA POSIBLES SANCIONES A MEDIOS Otro de los aspectos abordados en la columna son las sanciones que podrían establecerse para los medios de comunicación en caso de incumplir las disposiciones. “La Sra. Sheinbaum afirma que aún se están debatiendo las multas que se aplicarán por este tipo de infracciones verbales”, señala O’Grady. La columnista considera que la posibilidad de imponer sanciones económicas podría llevar a los medios a modificar sus contenidos para evitar consecuencias financieras. “Los medios de comunicación podrían autocensurarse para evitar sanciones económicas devastadoras”, escribió. O’Grady concluye este apartado con la afirmación de que “el poder que tendrá el Estado para controlar la radio y la televisión es indiscutible”.

LA COLUMNA RELACIONA LAS MEDIDAS CON EL GOBIERNO DE AMLO El artículo también establece una relación entre las actuales medidas y decisiones adoptadas durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. O’Grady sostiene que “el lento estrangulamiento del pluralismo democrático en México por parte de la Sra. Sheinbaum y su partido Morena comenzó con el presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024)”. La columnista cuestiona diversas reformas y decisiones institucionales ocurridas durante el sexenio anterior y afirma que, hacia el final de la administración de López Obrador, Morena había obtenido control sobre instituciones electorales. “El poder judicial mexicano se ha convertido en una farsa”, sostiene O’Grady al referirse a la reforma que estableció la elección de integrantes del Poder Judicial. La autora también afirma que “este autoritarismo rampante, que AMLO denominó la ‘cuarta transformación’ de México, o 4T, continúa”. O’GRADY CITA ANÁLISIS DE INVESTIGADORES DE LA UNAM Como parte de sus argumentos, la columnista cita un ensayo publicado el 1 de agosto en la revista Nexos por Sergio López Ayllón y Pedro Salazar Ugarte, investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. De acuerdo con O’Grady, ambos especialistas consideran que distintas medidas implementadas por el gobierno están relacionadas entre sí y pueden incrementar las capacidades del Estado frente a los ciudadanos. La columna reproduce una parte de su análisis: “En conjunto, revelan un Estado con extraordinarias capacidades para vigilar, imponer sanciones económicas, congelar activos, privar a las personas de su libertad e interferir en la vida de las personas y las empresas, sin un poder judicial, capturado mediante elecciones, que actúe como defensor de los derechos vulnerados”. ARTÍCULO SEÑALA EL PAPEL DE LOS MEDIOS RUMBO A LAS ELECCIONES O’Grady también relaciona la discusión sobre la regulación de los medios con las elecciones intermedias previstas para junio próximo. La autora señala que Morena “todavía no tiene el poder absoluto” y que enfrentará un proceso electoral en el que temas como la economía, el crimen organizado, la corrupción y los presuntos vínculos entre integrantes del partido y organizaciones criminales podrían convertirse en asuntos relevantes. En ese contexto, sostiene que “controlar la narrativa en los medios de comunicación, donde la mayoría de los mexicanos se informan, será crucial para el partido”. La columnista considera que los medios podrían adquirir una importancia particular en el escenario electoral debido a su capacidad para influir en la discusión pública. CÁMARA DE RADIO Y TELEVISIÓN CUESTIONA LOS LINEAMIENTOS El artículo también hace referencia a la postura de la Cámara Nacional de la Industria Radiotelevisiva de México frente a las nuevas disposiciones. Según O’Grady, el organismo empresarial advirtió que las directrices son “ambiguas” y que “el proyecto de ley permite al gobierno definir qué constituye información falsa o descontextualizada”. La columnista presenta esta posición como parte de las expresiones de preocupación surgidas entre sectores relacionados con la libertad de expresión y la industria de medios. EXFUNCIONARIO CRITICA POSTURA DE MORENA O’Grady también cita a Guillermo Valdés Castellanos, exdirector de la agencia nacional de inteligencia de México, quien cuestionó la relación entre los gobiernos de Morena y los medios de comunicación. Según la columna, Valdés Castellanos afirmó que durante los últimos ocho años los gobiernos de Morena “han dedicado su programa matutino de televisión a mentir, ocultar información e inundarnos con noticias falsas”. El exfuncionario también acusó a esos gobiernos de “estigmatizar, desacreditar, intimidar, dejar desprotegidos y sembrar odio contra los medios de comunicación, los periodistas y los críticos”. Valdés Castellanos cuestionó además que el gobierno impulse mecanismos para regular la información después de eliminar organismos reguladores autónomos. “Esta élite gobernante destruyó a los organismos reguladores autónomos y ahora pretende presentarse como defensora de nuestro derecho a estar bien informados”, afirmó, de acuerdo con la columna. O’GRADY RECUERDA UNA PUBLICACIÓN DE SHEINBAUM DE 2021 La columnista también recuperó una publicación realizada por Claudia Sheinbaum en 2021, cuando la actual presidenta defendió la libertad de expresión. De acuerdo con O’Grady, Sheinbaum escribió entonces: “Una cosa es hacer público un debate y otra muy distinta hacer listas con amenazas implícitas, propias del fascismo. En la 4T hay libertad de expresión”. La autora utiliza esa declaración para contrastarla con una lista difundida recientemente por Luisa María Alcalde, asesora legal del presidente, que, según la columna, incluyó a periodistas, comentaristas, políticos y medios de comunicación señalados por el gobierno por politizar el periodismo. A partir de ese contraste, O’Grady cuestiona si Sheinbaum mantendría la misma posición si un gobierno de oposición tuviera la facultad de determinar quién debe ser escuchado y quién debe ser silenciado.

DEBATE POR LIBERTAD DE EXPRESIÓN CONTINÚA El artículo de opinión concluye con una advertencia sobre el futuro de la libertad de expresión en México. O’Grady sostiene que todavía existen elementos de pluralidad informativa, aunque cuestiona su permanencia. “Quizás sea un milagro que, tras tantos años de Morena en la presidencia, aún queden vestigios de la libertad mexicana. Quién sabe por cuánto tiempo”, concluye la columnista.