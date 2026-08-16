Revelaciones en la D23: Adelantos de Disney de ‘Frozen 3’, ‘Coco 2’ y ‘Los Increíbles 3’

En medio de ovaciones, gritos, rechiflas y aplausos se dieron a conocer los avances de las nuevas producciones de Disney en el mundo animado destacando las secuelas de fórmulas más exitosas con nuevas aventuras, villanos y personajes que seguramente seguirán robando corazones de los fans.

‘FROZEN3’ La tercera parte de la aventura de las hermanas ‘Anna’ y ‘Elsa’ llegará a las pantallas el próximo 24 de noviembre de 2027 a los cines a nivel internacional. En el adelanto presentado en D23 se reveló que ‘Anna’ y ‘Kristoff’ por fin se casarán, mientras que ‘Olaf’ también vivirá una historia relacionada con el amor. Y como un clásico en los filmes, ‘Elsa’ encontró algo mágico que llamó su atención y adentró al grupo a una nueva aventura.

Se dieron pocos detalles de la nueva aparente villana, se le mostró entrando en un traje y con una capa de hielo, diseño que a los fanáticos recordó las primeras versiones que el equipo creativo tenía previo al estreno de la primera película. De hecho, en el lugar se mostraron estatuas de las nuevas versiones de las princesas para su aventura y eso desató polémica por los diseños de sus trajes algunos celebraron y otros criticaron la nueva apuesta. Las voces de nueva cuenta serán en su versión en inglés de Idina Menzel, Kristen Bell y Josh Gad.

‘COCO 2’ Será el próximo 2029 cuando se conozca la nueva aventura de ‘Miguel’ y su perro ‘Dante’ en el mundo de ‘Coco 2’, por lo que el personaje pasará a la adolescencia, de acuerdo a lo que se mostró en la primera imagen conceptual. En la imagen el protagonista se muestra “mayor, en edad adolescente, pero aún sosteniendo su guitarra sujeta a la espalda”, explicó Benjamin Bratt actor que dio vida a ‘Ernesto De la Cruz’ de la primera entrega, mientras mostraba las primeras imágenes de la película, cuyo estreno está previsto para noviembre de 2029. “No puedo esperar a volver a dar vida a este personaje... o a volver de entre los muertos”, expresó el actor en tono de broma durante el panel.

‘LOS INCREIBLES 3’ La tercera entrega de ‘Los Increíbles’ fue otra de las apuestas que se explicaron con algunos detalles este fin de semana en el evento de Disney. Aunque no hay detalles exactos de la película, se sabe que la trama pondrá en tema de juicio que no todos los superhéroes son buenos, además mantener la propuesta de que los personajes se mantengan en la edad de la secuela, es decir no habrá salto de tiempo. La película llegará a los cines el próximo 16 de junio del 2028, y tendrá como productor al creativo que encabezó las anteriores películas Brad Bird, mientras que la dirección recaerá en manos de Peter Sohn.

‘ZOOTOPIA 3’ Otra de las sorpresas de la jornada fue la confirmación de ‘Zootopia’ con su tercera parte de la historia para la gran pantalla, fruto del éxito de la segunda cinta, que se convirtió en la película de animación más taquillera de la compañía de todos los tiempos. “¡La conejita estará de vuelta!”, indicó la actriz Ginnifer Goodwin, quien pone voz a la versión en inglés de la policía Judy Hopps, en la presentación del panel.