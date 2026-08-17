¿Quién diseña los trajes deportivos de Memo Schutz en La Casa de los Famosos México?

El deporte también se ha convertido en parte de la vestimenta de Memo Schutz durante su participación en La Casa de los Famosos México. El conductor y comentarista de TUDN ha utilizado las primeras galas de eliminación para presentar trajes inspirados en distintas disciplinas, con diseños hechos especialmente para aparecer frente a las cámaras. Guillermo “Memo” Schutz es uno de los rostros de TUDN y llegó al reality como el habitante número 14 de esta temporada. A sus 49 años, cuenta con una trayectoria como conductor y comentarista deportivo que incluye coberturas de Copas del Mundo, Juegos Olímpicos y Super Bowl.

Su paso por el programa ha permitido que esa relación con el deporte también se traslade a su imagen. Hasta ahora, sus atuendos han tenido como referencia al futbol, el beisbol y el futbol americano, además del de boz, último que utilizo en la tercera eliminación de la casa.

Un balón de futbol convertido en traje Para su llegada al reality, Memo apareció con un traje inspirado en un balón de futbol. La pieza trasladó a la sastrería los pentágonos característicos de este objeto, convirtiéndolos en parte de la estructura del atuendo. El diseño no se limitó a imprimir una figura sobre la tela. Para conseguir que las formas conservaran volumen y fueran visibles bajo los reflectores, el equipo realizó distintas pruebas de iluminación y tuvo que trabajar algunas zonas con pintura. Este primer traje requirió alrededor de tres semanas de preparación, debido a las pruebas de textura, profundidad y comportamiento de los materiales ante las cámaras.

El beisbol llegó en la segunda gala Para su siguiente aparición, el conductor cambió de disciplina y llevó un traje inspirado en el beisbol. La propuesta tomó como referencia una pelota de este deporte y trasladó sus elementos visuales a la vestimenta. El cambio mantuvo la idea de convertir objetos deportivos en piezas de sastrería, pero con una apariencia distinta al primer atuendo. De esta manera, cada gala ha presentado una referencia deportiva diferente.

El turno del futbol americano En la tercera gala, Memo apareció con un traje relacionado con el futbol americano. En esta ocasión, el diseño tomó elementos reconocibles del balón de esta disciplina y los llevó nuevamente a una propuesta confeccionada para televisión. La elección también tiene relación con los gustos personales del conductor, ya que el futbol americano se encuentra entre sus deportes favoritos.

¿Quién diseña los trajes de Memo Schutz? Detrás de estos atuendos están Juan Manuel Cornejo, jefe de imagen y vestuario de TUDN, y Alejandra Vickes, responsable del área de soporte de talento del canal. Ambos forman parte del equipo que desarrolla la imagen de Memo y han trabajado con él durante más de nueve años. Los diseños se realizan a la medida y pueden necesitar por lo menos dos semanas de preparación, dependiendo de su complejidad. Uno de los principales retos está en llevar las ideas del papel a la pantalla. Los colores, las texturas y la profundidad de las piezas pueden cambiar bajo la iluminación del foro, por lo que antes de cada gala se realizan pruebas para determinar cómo se verá el resultado final. Además, Memo no conoce todos los diseños antes de utilizarlos. El equipo creativo ha señalado que el conductor únicamente conoció con anticipación el atuendo de su ingreso y el que utilizará para la final; los demás han sido preparados como una sorpresa. Así, mientras Memo Schutz continúa con su participación en La Casa de los Famosos México, sus apariciones dominicales también se han convertido en una forma de mostrar el deporte desde otro ángulo: no desde la narración de un partido, sino a través de trajes inspirados en los elementos que forman parte de distintas disciplinas.