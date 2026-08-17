Identifica Fiscalía de Nuevo León a fallecidos en Metropolitan Center

MONTERREY, NL.- La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León identificó como Yoalitzi, Lizbeth Juárez Cabrera, de 25 años, y Roberto Eduardo Caballero, de 28 años, a la pareja que murió ayer en las instalaciones del hotel Safi y el Metroplitan Center, cuyos casos podrían estar relacionados. De acuerdo con una ficha informativa que emitió la autoridad el reporte de un hombre sin vida en el mencionado lugar fue recibido a las 08:28 horas y hasta el momento se maneja como un presunto suicidio.

Los hechos se registraron en el Metropolitan Center ubicado sobre Diego Rivera y Lázaro Cárdenas en la colonia Residencial San Agustín, la mañana del domingo. El hombre murió a consecuencia de las lesiones que sufrió cuando presuntamente se lanzó desde un piso superior del mencionado inmueble. Posteriormente, fue localizado el cuerpo de Yoalitzi, a las 10:45 horas en una de las habitaciones del Hotel Safi Metropolitan localizado en ese mismo complejo. El cuerpo de la mujer presentaba aparentes huellas de violencia.

Trascendió que la pareja llegó a hospedarse al hotel el pasado 14 de agosto. Una de las hipótesis es que el hombre la privó de la vida a la joven, de 25 años, con quien se cree sostenía una relación sentimental y posteriormente se lanzó al vacío para acabar con su vida. La Fiscalía General de Justicia estableció que actualmente ambos casos se encuentran en proceso de investigación.