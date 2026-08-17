Identifica Fiscalía de Nuevo León a fallecidos en Metropolitan Center

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    Identifica Fiscalía de Nuevo León a fallecidos en Metropolitan Center
    La Fiscalía de Nuevo León identificó como Yoalitzi, Lizbeth Juárez Cabrera y Roberto Eduardo Caballero a la pareja que murió ayer en las instalaciones del hotel Safi y el Metroplitan Center. REFORMA

Los hechos se registraron el domingo, cuando se conoció del presunto suicidio de Roberto y posteriormente se localizó el cuerpo de Yoalitzi

MONTERREY, NL.- La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León identificó como Yoalitzi, Lizbeth Juárez Cabrera, de 25 años, y Roberto Eduardo Caballero, de 28 años, a la pareja que murió ayer en las instalaciones del hotel Safi y el Metroplitan Center, cuyos casos podrían estar relacionados.

De acuerdo con una ficha informativa que emitió la autoridad el reporte de un hombre sin vida en el mencionado lugar fue recibido a las 08:28 horas y hasta el momento se maneja como un presunto suicidio.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/indagan-muerte-de-pareja-en-san-pedro-nl-hombre-cayo-al-vacio-y-mujer-fue-hallada-en-habitacion-KP22872239

Los hechos se registraron en el Metropolitan Center ubicado sobre Diego Rivera y Lázaro Cárdenas en la colonia Residencial San Agustín, la mañana del domingo.

El hombre murió a consecuencia de las lesiones que sufrió cuando presuntamente se lanzó desde un piso superior del mencionado inmueble.

Posteriormente, fue localizado el cuerpo de Yoalitzi, a las 10:45 horas en una de las habitaciones del Hotel Safi Metropolitan localizado en ese mismo complejo.

El cuerpo de la mujer presentaba aparentes huellas de violencia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/nl-dejan-en-el-penal-a-hombre-que-dejo-abandonados-dos-cuerpos-en-la-cajuela-de-un-auto-EN22855247

Trascendió que la pareja llegó a hospedarse al hotel el pasado 14 de agosto.

Una de las hipótesis es que el hombre la privó de la vida a la joven, de 25 años, con quien se cree sostenía una relación sentimental y posteriormente se lanzó al vacío para acabar con su vida.

La Fiscalía General de Justicia estableció que actualmente ambos casos se encuentran en proceso de investigación.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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